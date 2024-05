Orion Innovation ernennt Kelly Ercolino zur leitenden Vizepräsidentin für Marketing

Marketingleiter der IT-Branche bringt jahrzehntelange Erfahrung in die Leitung der strategischen Marketingfunktion von Orion ein

EDISON, N.J., 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, hat Kelly Ercolino zu seiner neuen leitenden Vizepräsidentin für Marketing ernannt. Als führende Marketingstrategin der Technologiebranche mit zwei Jahrzehnten Erfahrung wird Ercolino in Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Orion eine Multi-Channel-Marketingstrategie entwickeln und umsetzen, um die Umsatz- und Wachstumsziele des Unternehmens zu erreichen. Sie wird eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Marke Orion, der Marketingstrategie und der Initiativen in den globalen Bereichen Product Engineering, Delivery Centers, Centers of Innovation (COI) und Industry Verticals spielen.

„Kelly hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse und dem Aufbau innovativer Marketingorganisationen, um exponentielles Wachstum in unserer Branche zu fördern", sagte Raj Patil, Geschäftsführer von Orion. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kelly, um unsere Marke weiter zu stärken, unsere Marktdurchdringung zu vertiefen und unsere Beziehungen als führender Anbieter für digitale Transformation in der Branche zu beschleunigen."

„Ich freue mich sehr, zu diesem wichtigen Zeitpunkt des Wachstums und der laufenden Expansion des Unternehmens zu Orion zu stoßen", so Kelly. „Orion ist ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, digitale Innovationen auf globaler Ebene zu inspirieren und zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, mit Raj und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um eine strategische Marketingfunktion aufzubauen, mit der die vielen Möglichkeiten, die Orion hat, um die Geschäfte seiner Kunden zu transformieren und zu modernisieren, maximiert werden können."

In den vergangenen zwei Jahren war Ercolino als Marketingstrategin und Beraterin für mehrere renommierte Technologieunternehmen tätig. Davor war sie Vizepräsidentin für Marketing bei Carbyne, einem Unternehmen für die digitale Transformation der öffentlichen Sicherheit, und globale Marketingleiterin bei Coforge, einem globalen Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Lösungen. Darüber hinaus hatte sie leitende Positionen im Marketing bei NICE, einem Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, inne und war maßgeblich am Aufbau der globalen Marketingfunktion bei Tata Consultancy Services beteiligt. Ercolino hat ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen erweitert, indem sie vor kurzem ein 12-monatiges, hochintensives Executive-Programm für Marketingleiter an der Columbia Business School absolviert hat, das auf dem neuesten Stand des strategischen Marketings basiert.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Mit seinen Wurzeln in der Technik und im Design Thinking sowie einer einzigartigen Kombination aus Agilität, Skalierbarkeit und Reife unterstützt das Team aus rund 6.400 Mitarbeitern Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika betreut Orion Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

