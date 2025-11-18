Orion Innovation renforce son conseil d'administration avec l'arrivée de vétérans de l'industrie, Melanie Kalmar et Randy Kern

Ces nouvelles nominations renforcent l'engagement d'Orion en faveur de la croissance, du leadership technologique et de l'élargissement de l'impact mondial dans les domaines des données, de l'IA et du cloud.

ISELIN, N.J., 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société d'ingénierie logicielle de premier plan axée sur les données et l'IA, a annoncé aujourd'hui la nomination de Melanie Kalmar et Randy Kern à son conseil d'administration. Tous deux sont des cadres hautement qualifiés dans le domaine technologique et dotés d'une vaste expérience de la direction d'initiatives mondiales de transformation numérique, d'ingénierie et d'innovation au sein d'entreprises du Fortune 500.

Mme Kalmar et M. Kern fourniront des conseils stratégiques alors qu'Orion continue de renforcer sa position de leader dans les domaines des données, de l'IA et de l'innovation dans le cloud, faisant progresser la mission de l'entreprise d'aider les clients à se moderniser, à innover et à se développer.

Melanie Kalmar est une éminente dirigeante du secteur technologique qui a passé près de quatre décennies chez Dow, où elle a récemment occupé le poste de vice-présidente de l'entreprise, de directrice de l'information et de directrice de la technologie numérique. Elle a dirigé des initiatives mondiales de transformation numérique couvrant la stratégie informatique, la cybersécurité, l'IA/GenAI et les principales fusions et acquisitions. Lauréate du prix National CIO of the Year ORBIE Award et figurant sur la liste Forbes CIO Next des 50 meilleurs leaders technologiques, elle est également une fervente défenseuse des femmes dans le domaine des technologies, les carrières STEM et le développement de la communauté.

Randy Kern apporte plus de trois décennies de leadership technologique chez Marqeta, Salesforce et Microsoft. Il a dirigé des organisations d'ingénierie logicielle, cloud et d'infrastructure à grande échelle, favorisant les avancées en matière d'évolutivité, d'architecture et de modernisation de l'entreprise. M. Kern est largement reconnu pour sa grande expertise technique et son approche collaborative de la transformation.

Carlo Padovano, président et associé de One Equity Partners (OEP), a déclaré que ces nominations renforcent l'expérience du conseil d'administration dans les domaines de la technologie et de la transformation des entreprises. « L'expertise combinée de Randy et de Melanie renforcera l'orientation stratégique d'Orion, qui continue d'innover, de se développer et d'offrir une valeur mesurable à ses clients dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Brian Bronson, président-directeur général chez Orion Innovation, a déclaré que l'entreprise était ravie d'accueillir ces deux dirigeants. « Melanie et Randy apportent un incroyable mélange de vision et d'expérience du monde réel pour nous aider à continuer à être différents et à perturber le marché. Leur expérience en matière de leadership et leur compréhension de la transformation des entreprises aideront Orion à approfondir nos partenariats avec les clients et à accélérer notre programme de croissance ».

Mme Kalmar a avancé qu'elle était honorée de rejoindre le conseil d'administration d'Orion à un moment charnière de l'accélération de la croissance et du programme d'innovation de la société. « L'accent mis par Orion sur la transformation axée sur la technologie, et la façon agile dont ils travaillent avec leurs clients, en font un acteur formidable dans le nouveau monde centré sur les données et l'IA ».

M. Kern a ajouté : « Orion redéfinit la manière dont les entreprises exploitent la technologie pour innover et se développer. Je suis ravi de contribuer à la consolidation de ses capacités en matière d'ingénierie et de données, ainsi que de ses offres, afin d'alimenter la prochaine génération de solutions numériques ».

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation propose des solutions de nouvelle génération dans les domaines des données, de l'IA, du cloud, de l'expérience numérique et de la cybersécurité, permettant aux organisations d'innover, d'évoluer et d'adopter les technologies du futur. Grâce à une expertise approfondie en ingénierie logicielle et à une forte compréhension des défis spécifiques à l'industrie, nous construisons des produits et des solutions axés sur les données qui améliorent l'expérience des clients, accélèrent la croissance et génèrent de la valeur à long terme. Envisager l'avenir. Construire ce qui compte. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.orioninc.com.

À propos de One Equity Partners

One Equity Partners (« OEP ») est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui se concentre sur les secteurs de l'industrie, de la santé et de la technologie en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise cherche à créer des sociétés leaders sur le marché en identifiant et en réalisant des regroupements d'entreprises transformateurs. OEP est un partenaire de confiance qui dispose d'un processus d'investissement différencié, d'une vaste équipe expérimentée et d'une expérience reconnue en matière de création de valeur à long terme pour ses partenaires. Depuis 2001, le cabinet a réalisé plus de 400 transactions dans le monde entier. OEP, fondé en 2001, s'est séparé de JP Morgan en 2015. Le cabinet possède des bureaux à New York, Chicago, Francfort et Amsterdam. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.oneequity.com.

