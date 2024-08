Orion Innovation figure dans le rapport de situation des services de développement d'applications modernes

EDISON, New Jersey, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), un chef de file des services de transformation numérique et de développement de produits, annonce avoir été nommé dans le rapport de Forrester, The Modern Application Development (MAD) Services Landscape, Q3 2024. Le rapport reconnaît Orion comme l'un des principaux fournisseurs de MAD. Dans le rapport, « Forrester définit les fournisseurs de services MAD comme des fournisseurs de services qui travaillent en collaboration avec leurs clients pour cocréer des applications modernes personnalisées et, en parallèle, les aider à transformer et à moderniser leurs capacités de développement de logiciels et leur organisation ».

Le cadre MAD collaboratif d'Orion et son expertise en matière de transformation numérique, d'ingénierie produit, de développement d'applications et de modernisation offrent des solutions innovantes adaptées à l'évolution des besoins de l'entreprise. Cette approche permet aux clients d'atteindre l'efficacité opérationnelle, d'améliorer l'expérience des utilisateurs et d'assurer une croissance soutenue.

« Nous pensons que la reconnaissance d'un cabinet d'analystes de premier plan comme Forrester témoigne du succès d'Orion en tant que fournisseur de services informatiques d'un nouveau genre qui fournit des services de transformation numérique et de MAD avec agilité et à grande échelle », déclare Raj Patil, CEO, Orion. « Nous établissons des relations durables avec nos clients en tant que partenaires de confiance, en développant des applications modernes et des solutions commerciales transformatrices. »

Rédigé par Diego Lo Giudice, vice-président et analyste principal de Forrester, le rapport indique que les services peuvent être utilisés pour accroître la cocréation, améliorer l'expérience des clients et se concentrer sur les résultats commerciaux, et pas seulement sur les produits. Les fournisseurs de services MAD créent de la valeur de manière non linéaire, en démantelant les organisations cloisonnées grâce à des équipes souples/orientées sur la fourniture de produits et en se concentrant sur la création de valeur pour l'entreprise.

« Notre approche met l'accent sur un modèle de co-innovation, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients tout au long des étapes de conception, de développement et de lancement des solutions numériques », déclare Rajul Rana, responsable de la technologie, Orion. « Nous travaillons avec nos clients durant toute leur transformation numérique, en tirant parti d'une architecture, d'outils, de technologies et de méthodologies modernes, y compris l'IA générative, pour accélérer leur feuille de route en matière d'ingénierie et stimuler l'innovation. »

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est un chef de file des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 collaborateurs aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience client et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de fourniture situés en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orioninc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4240974/Orion_Innovation_Logo.jpg