Orion Innovation nomme Cyrus Lam au poste de directeur financier

Ce vétéran de l'industrie apporte plus de 30 ans d'expérience en matière de direction financière pour conduire la prochaine phase de croissance d'Orion

EDISON, N.J., 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société de services de transformation numérique et de développement de produits de premier plan, nomme Cyrus Lam comme son nouveau directeur financier (CFO). Cyrus sera le fer de lance de l'organisation financière mondiale d'Orion et jouera un rôle clé dans l'élaboration de ses stratégies fiscales afin de favoriser une croissance et une expansion soutenues.

Cyrus apporte à Orion plus de trois décennies d'expérience en matière de direction financière, avec une solide expérience dans les secteurs de la technologie et des services professionnels. Dernièrement, il a occupé le poste de directeur financier de CDI LLC, un fournisseur de solutions informatiques hybrides. Au cours de son mandat auprès de CDI, Cyrus a joué un rôle crucial dans le triplement des revenus de l'entreprise et dans la réalisation d'une croissance de 400 % des bénéfices en quatre ans. La période qu'il a passée chez CDI a culminé avec la vente réussie de l'entreprise à AHEAD, ce qui a donné naissance à une organisation dont les revenus bruts s'élèvent à plus de 3,7 milliards de dollars et qui emploie plus de 2 500 personnes réparties sur 40 sites.

« Cyrus apporte une connaissance approfondie du secteur technologique, une capacité éprouvée à générer des résultats financiers et à accélérer la croissance et nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe », a déclaré Raj Patil, PDG d'Orion. « Par sa nomination, Orion renforce considérablement son équipe de direction alors que nous entrons dans la prochaine phase de croissance et que nous créons de la valeur durable pour nos employés, nos clients et les autres parties prenantes. »

Avant d'occuper ce poste chez CDI, Cyrus a passé plus de 26 ans à KPMG, où il a atteint le poste de directeur général du Groupe technologique de KPMG Corporate Finance LLC. Au cours de son mandat chez KPMG, il a conseillé des clients sur des transactions et des opérations de levée de fonds, en se concentrant sur les entreprises de logiciels et de services basés sur la technologie.

« Orion s'est forgé une solide réputation mondiale en proposant des solutions de transformation numérique de pointe avec une agilité à grande échelle », a déclaré Cyrus. « Je serai ravi de travailler avec Raj et avec l'équipe pour atteindre l'excellence financière qui soutiendra la continuation de notre succès et de nos innovations dans l'espace numérique. »

Cyrus est expert-comptable et titulaire d'un diplôme de maîtrise en Commerce, avec une spécialisation en Planification d'entreprise, délivré par Sydenham College de Mumbai.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience de leurs clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison situés en Amérique du Nord, dans la région EMOA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, consultez le site www.orioninc.com.

