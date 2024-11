Orion Innovation nomme Garima Singh au poste de directrice générale des ressources humaines

Une directrice des ressources humaines chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience pour diriger la stratégie mondiale d'Orion en matière de ressources humaines

EDISON, New Jersey, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), un chef de file des services de transformation numérique et de développement de produits, a nommé Garima Singh au poste de directrice générale des ressources humaines. Mme Singh dirigera la stratégie globale d'Orion en matière de ressources humaines, le recrutement, l'acquisition de talents et les initiatives de développement du personnel, jouant un rôle crucial dans la promotion d'une culture de croissance et d'innovation dans l'ensemble de l'organisation.

Mme Singh apporte à Orion plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines et des activités commerciales. Plus récemment, elle a passé 15 ans chez Persistent Systems, une société multinationale de services informatiques, où elle a occupé plusieurs postes de direction importants. Dans ses dernières fonctions en tant que responsable des RH pour l'Amérique du Nord et que numéro un des RH des ventes mondiales de Persistent, Mme Singh a joué un rôle déterminant dans la croissance exponentielle de l'entreprise grâce à des initiatives stratégiques en matière de talents. Elle a également été chargée de mettre en place et de diriger l'équipe chargée des rémunérations et des avantages sociaux au niveau mondial et de mener des programmes de recrutement de commerciaux et de dirigeants qui ont favorisé l'expansion de l'organisation.

« Garima apporte des compétences exceptionnelles en matière de direction et une grande expertise dans le développement d'organisations technologiques mondiales », a déclaré Brian Bronson, PDG d'Orion. « Elle a également fait ses preuves dans la conception et la mise en œuvre de plans et d'outils organisationnels de rémunération qui permettent d'accélérer la croissance rentable, et son arrivée dans notre équipe marque la première étape de mon plan stratégique visant à renforcer notre suprématie et à développer nos capacités. »

Avant sa carrière dans l'entreprise, Mme Singh a servi en tant qu'officier dans les forces armées indiennes, où elle a acquis de solides compétences en matière de leadership et un attachement inébranlable à l'intégrité et au travail d'équipe. Cette expérience militaire a façonné son approche du leadership organisationnel et du développement des équipes.

« Ce qui m'a attiré chez Orion, c'est son engagement à promouvoir l'excellence technologique et le capital humain », a déclaré Mme Singh. « Je me réjouis de travailler avec Brian et l'équipe pour mettre en œuvre des stratégies innovantes en matière de personnel afin de renforcer notre culture de collaboration tout en contribuant à l'expansion mondiale continue d'Orion et à sa suprématie sur le marché. »

Mme Singh est titulaire d'une licence en ingénierie informatique et d'un diplôme de troisième cycle en gestion d'entreprise, avec une spécialisation en ressources humaines. Elle a obtenu une certification PG en ressources humaines à la XLRI School of Management en Inde.

