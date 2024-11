Orion Innovation ernennt Garima Singh zur Personalchefin

Die erfahrene HR-Managerin bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit, um Orions globale Personalstrategie voranzutreiben

EDISON, N.J., 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, hat Garima Singh zur Personalchefin ernannt. Singh wird die globale HR-Strategie von Orion, die Mitarbeiterbindung, die Talentakquise und die Initiativen zur Mitarbeiterentwicklung leiten und eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer Kultur des Wachstums und der Innovation im gesamten Unternehmen spielen.

Singh bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalwesen und Geschäftsbetrieb mit zu Orion. Zuletzt war sie 15 Jahre lang bei Persistent Systems, einem multinationalen IT-Dienstleistungsunternehmen, tätig und hatte dort mehrere wichtige Führungspositionen inne. In ihrer letzten Position als Personalleiterin für Nordamerika und Leiterin der Personalabteilung für den weltweiten Vertrieb bei Persistent war Singh maßgeblich daran beteiligt, das exponentielle Wachstum des Unternehmens durch strategische Talentinitiativen voranzutreiben. Darüber hinaus war sie für den Aufbau und die Leitung des globalen Teams für Vergütung und Sozialleistungen verantwortlich und leitete Programme zur Einstellung von Vertriebsmitarbeitern und Führungskräften, die die Expansion des Unternehmens unterstützten.

„Garima bringt außergewöhnliche Führungsqualitäten und tiefgreifende Fachkenntnisse in der Skalierung globaler Technologieunternehmen mit", sagte Brian Bronson, Geschäftsführer von Orion. „Sie verfügt außerdem über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung von Vergütungsplänen und -instrumenten für Unternehmen, die dazu beitragen, das profitable Wachstum zu beschleunigen. Ihre Aufnahme in unser Team ist der erste Schritt in meinem strategischen Plan, unsere Führung zu stärken und unsere Fähigkeiten zu erweitern."

Vor ihrer Karriere in der Wirtschaft diente Singh als Offizierin bei den indischen Streitkräften, wo sie starke Führungsqualitäten und ein unerschütterliches Engagement für Integrität und Teamwork entwickelte. Diese militärische Erfahrung hat ihre Herangehensweise an Organisationsführung und Teamentwicklung geprägt.

„Was mich für Orion begeistert hat, war das Engagement des Unternehmens für die Förderung von technologischer und personeller Exzellenz", sagte Singh. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Brian und dem Team innovative Personalstrategien umzusetzen, um unsere Kultur der Zusammenarbeit zu verbessern und gleichzeitig die weitere globale Expansion und Marktführerschaft von Orion zu unterstützen."

Singh hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik-Ingenieurwesen und ein Postgraduierten-Diplom in Betriebswirtschaft mit Spezialisierung auf Personalwesen. Sie erwarb ein PG-Zertifikat in Human Resources von der XLRI School of Management in Indien.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Das Team aus rund 6400 Mitarbeitern, das seine Wurzeln in der Technik und im Design Thinking hat, unterstützt Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika betreut Orion ein Klientel aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

