Orion Innovation wird im Forrester-Bericht über die Landschaft der kontinuierlichen Automatisierungstests ausgezeichnet

EDISON, N.J. und ZÜRICH, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, wurde von Forrester, einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen, im Bericht „The Continuous Automation and Testing Services Landscape, Q4 2023" ausgezeichnet. Der Bericht würdigt die Rolle von Orion auf dem schnell wachsenden Markt für kontinuierliche Automatisierungs- und Testdienstleistungen (Continuous Automation and Testing, CAT) und listet den geografischen Schwerpunkt des Unternehmens in Nordamerika und EMEA sowie den Branchenschwerpunkt in der Herstellung/Produktion von Konsumgütern, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen auf.

„Diese bemerkenswerte Anerkennung spiegelt das Engagement von Orion wider, die Transformation von Unternehmen durch Technologie voranzutreiben", so Raj Patil, Geschäftsführer von Orion. „Unser Ansatz im Bereich der CAT-Dienstleistungen unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Lösungen, die flexibel und skalierbar sind und sich an den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden orientieren", fügte er hinzu.

Der von Forrester-Vizepräsident und Chefanalyst Diego Lo Giudice verfasste Bericht gibt einen Überblick über den Markt für CAT-Services und zeigt auf, wie Unternehmen CAT-Services zur Unterstützung ihrer digitalen Transformation nutzen. Dem Bericht zufolge können „CAT-Dienstleister sie mit dem Ausbau von Kompetenzen, modernen Testverfahren und -technologien und der erfolgreichen Bereitstellung hochwertiger moderner Anwendungen unterstützen".

Rajul Rana, Technischer Leiter von Orion Innovation, sagte: „Die Anerkennung durch Forrester unterstreicht unser Engagement, im Bereich der Testautomatisierungsdienste führend zu sein. Wir konzentrieren uns darauf, einen höheren Automatisierungsgrad durch hochmoderne Test- und Automatisierungstools und -praktiken zu erreichen, um Qualität und Geschwindigkeit in ihre digitale Transformation zu bringen."

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Das Team von rund 6.400 Mitarbeitern, das seine Wurzeln in der Technik und im Design Thinking hat, unterstützt Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika betreut Orion Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

Medienkontakt:



Joe LoBello

LoBello Communications

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4240974/Orion_Innovation_Logo.jpg