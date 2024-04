Ormiański więzień polityczny, Ruben Vardanyan, otrzymał pozwolenie na rozmowę z rodziną, która zaapelowała o zakończenie podjętego przez niego strajku głodowego

Ogromne wsparcie międzynarodowe i presja skłoniły Azerów do umożliwienia więźniowi komunikacji z rodziną po dwudziestu dniach przebywania w izolacji; przebywający w areszcie lider humanitarny i biznesowy boryka się z pogarszającym się stanem zdrowia

ERYWAŃ, Armenia, 26 kwietnia 2024 /PRNewswire/ -- Rodzina potwierdziła, że dzięki rosnącej świadomości międzynarodowej opinii publicznej i rządu, nielegalnie przetrzymywany w areszcie filantrop, Ruben Vardanyan, otrzymał dziś pozwolenie na rozmowę z żoną, Veroniką. To dopiero druga rozmowa z rodziną po prawie trzech tygodniach przebywania w odosobnieniu, od czasu podjęcia przez Vardanyana strajku głodowego w dniu 5 kwietnia.

Vardanyan podjął strajk 5 kwietnia 2024 roku po tym, jak wielokrotnie ignorowano prośby o terminowe przeprowadzenie sprawiedliwego i przejrzystego procesu, zgodnie z międzynarodowymi standardami prawnymi. Proces został pierwotnie zaplanowany na styczeń, a następnie przesunięty na maj bez podania przyczyny.

Rodzinie udało się w końcu nakłonić Vardanyana do zakończenia strajku głodowego ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Podczas krótkiej rozmowy udało im się także poinformować go o coraz większej presji wywieranej na Azerbejdżan przez urzędników państwowych z całego świata. Po usłyszeniu o globalnym ruchu na rzecz uwolnienia ormiańskich więźniów i wysłuchaniu próśb rodziny Vardanyan niechętnie zgodził się przerwać strajk głodowy ze względu na swoich bliskich.

W ostatnich tygodniach podjęto szereg inicjatyw. Wśród nich należy wymienić przedstawioną przez Kongres Stanów Zjednoczonych propozycję ustawy nakładającej sankcje na wysokich urzędników azerskiego rządu za nielegalne przetrzymywanie więźniów politycznych, a także uchwałę Parlamentu Europejskiego wprowadzoną dziś, tj. 25 kwietnia. Ponadto wczoraj w USA, Francji i Armenii odbyły się wiece na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, połączone z obchodami 109. rocznicy ludobójstwa Ormian.

Vardanyan pozostaje w areszcie w Baku i zmaga się z coraz trudniejszymi więziennymi warunkami. Po podjęciu przez niego strajku głodowego odmówiono mu regularnych rozmów telefonicznych z rodziną, co stanowi kolejne naruszenie przez Azerbejdżan międzynarodowych standardów. Vardanyan został również umieszczony w całkowitej izolacji bez dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, nie licząc sporadycznych pomiarów ciśnienia krwi. Nadal istnieją poważne obawy co do rzeczywistego stanu jego zdrowia.

„Jesteśmy poważnie zaniepokojeni pogarszającym się stanem zdrowia mojego ojca, ale jego odwaga nie jest dla nas zaskoczeniem - powiedział David Vardanyan, jeden z synów Rubena Vardanyana. - Chociaż z początku byliśmy dobrej myśli, stan mojego ojca ciągle się pogarsza. Świat pokazał Azerbejdżanowi, że obserwuje los ormiańskich więźniów, w tym mojego ojca, i chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie w tym trudnym czasie. Mam nadzieję, że rosnące zainteresowanie międzynarodowe doprowadzi do jego uwolnienia w niedalekiej przyszłości. Wzywamy społeczność międzynarodową do wywierania coraz większej presji na Azerbejdżan, aby przynajmniej zaplanowany proces sądowy odbył się w maju tego roku z udziałem międzynarodowych obserwatorów".

Coroczny raport Departamentu Stanu na temat praw człowieka, opublikowany 23 kwietnia, potwierdził niesprawiedliwe warunki, w jakich przebywa Vardanyan oraz inni więźniowie polityczni i osoby internowane w Azerbejdżanie. W raporcie dotyczącym Azerbejdżanu oszacowano, że w grudniu 2023 roku w kraju przebywało około 254 więźniów politycznych i osób internowanych. Ponadto system sądowniczy został opisany jako w dużej mierze skorumpowany, nieskuteczny i pozbawiony niezależności. Według raportu, oskarżonym w Azerbejdżanie często „odmawia się prawa do domniemania niewinności; do sprawiedliwego, przeprowadzonego o czasie i publicznego procesu; do komunikowania się z wybranym przez siebie adwokatem; do odpowiedniej ilości czasu i środków pozwalających na przygotowanie obrony; do konfrontacji ze świadkami oraz przedstawiania własnych świadków i dowodów; a także do odmowy zeznań lub przyznania się do winy".

Ruben Vardanyan jest jednym z ośmiu byłych urzędników aresztowanych we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to siły zbrojne rządu Azerbejdżanu dokonały inwazji na region Górskiego Karabachu, wywołując masowy exodus 120 tysięcy mieszkańców. Teraz, ponad 200 dni później, ośmiu ormiańskich przywódców mierzy się z politycznie umotywowanymi zarzutami.

Vardanyan jest znanym ormiańskim filantropem i biznesmenem, ojcem czwórki dzieci i kochającym mężem, który jest nielegalnie przetrzymywany od ponad 200 dni.

Postawione mu zarzuty dotyczą fałszywych oskarżeń i jest on aktualnie przetrzymywany w złych warunkach. Oczekuje się, że jego proces nie będzie zgodny z międzynarodowymi standardami, w tym ze standardem zakładającym możliwość udziału w procesie międzynarodowych obserwatorów. Sprawa Vardanyana została również oddzielona od spraw pozostałych siedmiu więźniów politycznych, co rodzi pytania o to, czy pod względem politycznym jest on traktowany odrębnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.freearmenianprisoners.com

