ORN Ventures, société mère de TripFactory et NexusDMC, obtient un financement de série A de 50 millions de dollars auprès d'un groupe international d'entreprises

SINGAPOUR, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- TripFactory, une grande plateforme de voyage mondiale avec une forte présence en Inde, a levé 50 millions de dollars en financement de série A auprès d'un groupe international d'entreprises de premier plan dont le siège est en Inde. Cet investissement établit la valeur de l'entreprise à un demi-milliard de dollars.

NexusDMC Logo

Fondée par Vinay Gupta et une équipe d'entrepreneurs chevronnés, dont Amit Aggarwal, Varun Gupta, Deepak Khurana, Ankit Agarwal, Ankush Agarwal, Ali Asger Lightwala et Ahmed Khan, TripFactory a rapidement étendu ses activités mondiales après la pandémie de COVID-19. Présente dans plus de 110 pays, cette société basée à Singapour s'associe à des agents de voyage et à des acteurs du secteur pour offrir des forfaits vacances personnalisés grâce à sa plateforme élaborée. Les consommateurs peuvent réserver leurs vacances de rêve sur le site web de TripFactory (www.tripfactory.com) ou demander aux experts de l'entreprise de leur préparer des vacances personnalisées.

La plateforme innovante de TripFactory intègre de manière fluide la logistique sur le terrain et la prestation de services, garantissant ainsi une expérience de voyage exceptionnelle à ses clients.

« Nous sommes ravis d'investir et de collaborer avec TripFactory, qui continue à révolutionner les voyages d'agrément à l'échelle mondiale », ont déclaré les investisseurs. « Avec son équipe dynamique, sa vision ambitieuse et ses valeurs fortes, TripFactory est bien positionné en tant que leader du secteur ayant la capacité avérée de construire et de développer une entreprise mondiale rentable ».

Avec l'augmentation de la demande de vacances après la pandémie, l'Inde est devenue l'un des principaux marchés d'origine pour les voyages internationaux. TripFactory est en première ligne pour répondre à cette demande croissante avec une proposition de valeur unique.

« Cet investissement renforce notre détermination à devenir la plus grande entreprise de vacances au monde », a déclaré Vinay Gupta, fondateur et PDG de TripFactory. « Elle nous permettra d'étendre notre présence sur le marché, de diversifier nos offres de produits et d'améliorer l'expérience de nos clients sur les marchés existants et nouveaux. Nous restons concentrés sur l'amélioration de la qualité de service de notre plateforme. »

Vani Kola, Mohandas Pai et Ranjan Pai comptent parmi les nouveaux actionnaires notables qui ont rejoint la structure du capital lors de ce tour de table.

À propos de TripFactory :

TripFactory, dont le siège se trouve à Singapour, est un leader mondial de la planification de vacances personnalisées et de l'expérience de voyage sans couture. Fondée en 2014, l'entreprise collabore avec des partenaires de distribution dans 110 pays et 1 700 villes, offrant des forfaits vacances dans 32 000 villes du monde entier. Avec plus de 800 salariés dans 62 pays, TripFactory s'engage à fournir un service de premier ordre aux voyageurs. À ce jour, l'entreprise a servi des clients de plus de 94 nationalités.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tripfactory.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2543130/TripFactory_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2543131/NexusDMC_Logo.jpg