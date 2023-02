Os Centros de Controle de Doenças dos EUA estendem o contrato do Sistema Nacional de Vigilância de Águas Residuais com a Biobot Analytics

CAMBRIDGE, Massachusetts, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estenderam sua parceria com a Biobot Analytics por meio do Sistema Nacional de Vigilância de para levar a análise de águas residuais com COVID-19 e mpox (anteriormente monkeypox) para comunidades em todo o país. Essa extensão de seis meses vai até o final de julho de 2023 e garante a continuidade dos dados para o programa NWSS.

Como parte do NWSS, a Biobot contribui com dados de mais de 400 locais de mais de 250 condados em um total de 50 estados e territórios nos Estados Unidos, oferecendo cobertura para 60 milhões de pessoas. A Biobot testa cada local para MPXV (o vírus que causa mpox), SARS-CoV-2 (o vírus que causa o COVID-19) e realiza sequenciamento genômico para identificar variantes da COVID-19. Este programa tem sido inestimável para demonstrar o impacto de um programa nacional coordenado de monitoramento de águas residuais e ajudou as autoridades federais, estaduais e locais a rastrear melhor a prevalência e a disseminação da COVID-19 e mpox para informar as respostas de saúde pública.

"À medida que a disponibilidade de dados clínicos diminui, o monitoramento de águas residuais se tornou um indicador mais confiável da prevalência de COVID-19 e fornece às autoridades locais uma melhor compreensão da disseminação viral em suas comunidades", disse Newsha Ghaeli, presidente e cofundadora da Biobot. Da mesma forma, à medida que os casos de mpox diminuem em todo o país, as águas residuais podem ser a forma como detectamos um ressurgimento local. "Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com a CDC, e estabelecer as bases para uma futura expansão do programa para outras doenças infecciosas e mais".

