Os módulos solares com tecnologia TOPCon tipo N e HJT de alta eficiência da Topsola chegam à SNEC 2023

XANGAI, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Hongrun Topsola Green Energy (002062), uma fabricante líder na área de energia solar, está apresentando seu portfólio completo de soluções solares na Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente (SNEC) 2023. De 24 a 26 de maio, o estande da Topsola (590, Seção C, Corredor N1) está destacando seus mais novos produtos, projetados para acelerar a transição para um futuro mais verde e sustentável.

Como a principal exposição da indústria fotovoltaica do mundo, a SNEC 2023 atraiu mais de três mil empresas e quase 500 mil visitantes, oferecendo às empresas solares globais uma plataforma para compartilhar ideias e expandir as redes de negócios. A exposição apresenta as mais recentes inovações da indústria solar, impulsionando a transição para um sistema de energia mais limpa, inteligente e de baixo carbono.

A Topsola está exibindo seus módulos solares com tecnologiaTOPCon e de heterojunção (HJT), que oferecem desempenho, potência e taxas de conversão excepcionais. Os módulos solares TOPCon apresentam um coeficiente de temperatura de -0,3%/°C, garantindo geração de energia ideal em ambientes de alta temperatura e baixa degradação inicial induzida pela luz (iLiD) de 1% e alta bifacialidade de mais de 80%.

A Topsola está apresentando seus cinco produtos de alto nível nesta exposição, incluindo o módulo SolBalcony, HJT tipo N de 210mm e o módulo de vidro duplo Phoenix-N, e todos estão atraindo atenção significativa. O módulo SolBalcony da Topsola é uma solução versátil e eficiente para painéis solares para varandas. O módulo oferece produção de 400 watts, uma eficiência de 22% e um coeficiente de temperatura de -0,24%. Com uma garantia de 25 anos e uma garantia de tempo de serviço de 30 anos, o módulo garante conveniência e tranquilidade para os proprietários.

O HJT tipo N de 210 mm de 700 watts da Topsola é um módulo de vidro duplo com um coeficiente de temperatura de -0,25%/°C, sem degradação induzida pela luz, que garante uma geração de energia consistente em climas quentes, além de um excelente desempenho de baixa irradiância. Este módulo oferece uma alta taxa de conversação de 22,53%, com eficiência de conversão de até 22,53%.

O Phoenix-N, um módulo de vidro duplo com uma produção máxima de 580 watts e uma eficiência do módulo de 22,45%, foi outro destaque da exposição. Este modelo oferece uma garantia de energia linear de 30 anos e baixa degradação induzida pela luz, bem como alta confiabilidade e durabilidade.

"Estamos entusiasmados por retornar à SNEC, que nos ofereceu uma grande oportunidade de nos reconectarmos com nossos clientes e possíveis parceiros, agora que o mundo está superando os desafios da pandemia. Durante o evento, tivemos o imenso prazer de compartilhar nossa estratégia de fortalecer nossa colaboração com inovadores globais do setor de energia solar para desenvolver novas soluções solares flutuantes, além dos nossos planos de levar produtos solares mais flexíveis, combinados com micro inversores, para os mercados europeus e as residências locais que optarem por produtos solares abaixo de 800 watts", disse Lisa Hu, presidente da Topsola.

"Em conformidade com o nosso compromisso de agilizar a energia solar para facilitar a transformação da matriz energética global, também pretendemos trabalhar em estreita colaboração com o Hongrun Construction Group, a empresa controladora da Topsola para, com base na experiência do grupo em construção de infraestrutura, desenvolver as soluções de Fotovoltaica integrada em edifícios (BIPV) com o objetivo de descarbonizar a paisagem urbana e construir um futuro mais verde para comunidades em todo o mundo", acrescentou Hu.

Sobre a Topsola

Com vinte anos de atuação, a Topsola se estabeleceu como uma marca líder no mercado solar global, construindo a reputação da sua marca com base na inovação e qualidade. A Topsola é uma subsidiária do Hongrun Construction Group, que é uma das 500 maiores empresas listadas na China, com seus negócios abrangendo construção, construção de infraestrutura, energia renovável, finanças, educação e muitas outras áreas. Construído com um investimento de USD 15 bilhões, o parque industrial da Topsola na China conta com uma fábrica inteligente de módulos de alta eficiência de 10 GW e um projeto de célula fotovoltaica de 10 GW.

