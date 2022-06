Os produtos de iluminação e telas da Unilumin estreiam na InfoComm 2022

É devido à existência da luz que podemos ver tudo. Como líder no setor de iluminação e telas, a Unilumin adota o romanticismo científico. Com a finalidade de atender às necessidades diversificadas e atualizadas dos clientes, a Unilumin desenvolveu um conhecimento profundo e uma resposta rápida a essas necessidades, e a sua proposta de conceito Metasight é pioneira no setor. De acordo com sete cenários de iluminação e telas, a Unilumin lançou as soluções integradas de hardware + sistema + software + conteúdo + iluminação e tela interativas.