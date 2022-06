Unilumin: Licht- und Display-Produkte erstmals auf der InfoComm 2022

Es ist dem Licht zu verdanken, dass wir alles sehen können. Als führendes Unternehmen in der Licht- und Displaybranche hält Unilumin an der wissenschaftlichen Romantik fest. Um den vielfältigeren und erweiterten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, hat Unilumin einen tiefen Einblick in diese Bedürfnisse und eine schnelle Reaktion darauf entwickelt und ist das erste Unternehmen in der Branche, das das Konzept Metasight anregt. Gemäß sieben Licht- und Anzeigeszenarien hat Unilumin die integrierten Lösungen von Hardware + System + Software + Inhalt + interaktives Licht und Anzeige auf den Markt gebracht.