Oslavte čínský nový rok a radujte se z něj spolu se světem, navštivte Ťiang-su v roce králíka

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 právě nastal rok králíka, zahájil zahraniční účet sociálních médií @Visit Jiangsu odboru kultury a cestovního ruchu provincie Ťiang-su několik aktivit spojených s příchodem čínského nového roku na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube a TikToku prostřednictvím různých kreativních interaktivních formátů, jako jsou videa, obrázky a texty, digitální živé vysílání, online interakce, výzva Přivítání čínského nového roku v několika jazycích atd., aby pomohl lidem z celého světa poznat čínský nový rok a kulturu provincie Ťiang-su. Příspěvky dosáhly 3,08 milionu sledujících a nasbíraly 662 000 interakcí, které pokrývají téměř 100 zemí a regionů po celém světě, a přinesly lidem audiovizuální zážitek „Kouzlo Ťiang-su", který je doslova prodchnutý atmosférou čínského nového roku.

V letošním roce se čínský nový rok vizuálně propsal do mediálních produktů, které integrovaly prvky památek v Ťiang-su, řezání papíru – nehmotné kulturní dědictví. Objevily se i další charakteristické prvky, banner roku králíka na našich sociálních médiích, fotografie online puzzle her, plakáty čínského nového roku a další kreativní vizuální produkty, které byly připnuty do horních částí různých platforem. Snažíme se našim zahraničním fanouškům představit zajímavý a jedinečný čínský nový rok v Ťiang-su s víceúrovňovou vizí.

Zároveň byla na našem účtu na sociálních sítích @Visit Jiangsu zřízena speciální rubrika „Kouzlo Ťiang-su", jejímž tématem je „Šťastný čínský nový rok". Sloupek se zaměřuje na témata „znalost zvyků čínského nového roku v Ťiang-su", „jídlo u příležitosti čínského nového roku v Ťiang-su" a „prohlídka Ťiang-su během čínského nového roku" v lokalizovaných jazykových verzích v zámoří, aby představil kulturu, jídlo a turistické zajímavosti spojené s čínským novým rokem.

Kromě toho účet @Visit Jiangsu neustále zaváděl bohaté programy spojené s příchodem čínského nového roku do „cloudového živého vysílání" a neustále zkvalitňoval své digitální inovace. Kombinoval také více forem představení s úchvatnými scénami, skrze které ukazoval různé druhy aktivit čínského nového roku týkajících se kultury Ťiang-su, přizpůsoboval filtr rozšířené reality čínského nového roku a využíval i dalších způsobů, jak vytvořit nový smyslový zážitek v oblasti kultury a cestovního ruchu ve spojení s čínským novým rokem. Do této chvíle byl filtr rozšířené reality použit 250 000krát a nashromáždil 116 000 interakcí. Lidé z celého světa se rozhodli využít filtru rozšířené reality účtu @Visit Jiangsu Rok králíka, aby společně oslavili příchod čínského nového roku.

Účet @Visit Jiangsu uskutečnil v předvečer příchodu čínského nového roku na zahraničních platformách sociálních médií aktivitu nazvanou „Přivítání čínského nového roku v několika jazycích", aby zahraniční přátelé pocítili silnou atmosféru čínského nového roku. Pozvali jsme fanoušky a zahraniční influencery, aby přivítali čínský nový rok, oslavili čínský nový rok s @Visit Jiangsu, popřáli vše nejlepší k čínskému novému roku a pocítili kouzlo přivítání čínského nového roku v různých jazycích, které formou videí a obrázků sbližuje různé jazyky a kultury.

Série aktivit „Šťastný čínský nový rok", kterou připravilo ministerstvo kultury a cestovního ruchu provincie Ťiang-su, ukázala zámořskému publiku slavnostní atmosféru a volnočasový život během čínského nového roku a otevřenější, rozmanitější a energičtější obraz čínského Ťiang-su.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1995489/video.mp4

