Comemore e alegre-se no Ano Novo Chinês com o mundo, visite Jiangsu no Ano do Coelho

NANJING, China, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Como o Ano do Coelho acabou de chegar em 2023, a conta de rede social estrangeira @Visit Jiangsu do Departamento de Cultura e Turismo da Província de Jiangsu lançou várias atividades do Ano Novo Chinês no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok por meio de várias formas criativas interativas, como vídeos, fotos e textos, transmissão digital ao vivo, interação on-line, Desafio de Boas-Vindas ao Ano Novo Chinês em Vários Idiomas e assim por diante, a fim de ajudar pessoas de todo o mundo a aprender sobre o Ano Novo Chinês e a cultura de Jiangsu. As postagens atingiram 3,08 milhões de seguidores e acumularam 662.000 interações, abrangendo quase 100 países e regiões em todo o mundo, trazendo às pessoas um banquete audiovisual do "Charme de Jiangsu", repleto da atmosfera do Ano Novo Chinês.

Este ano, os produtos de mídia de convergência visual do Ano Novo Chinês, integrando elementos dos marcos em Jiangsu, corte de papel - uma herança cultural imaterial e outros elementos característicos, criaram o banner do Ano do Coelho de nossas mídias sociais, fotos de jogos de quebra-cabeça online, pôsteres do Ano Novo Chinês e outros produtos visuais criativos que foram fixados no topo em várias plataformas. Nós nos esforçamos para apresentar um Ano Novo Chinês interessante e único em Jiangsu para nossos fãs estrangeiros com uma visão em vários níveis.

Ao mesmo tempo, uma coluna especial sobre "O Charme de Jiangsu" foi criada em nossa conta de mídia social @Visit Jiangsu com o tema "Feliz Ano Novo Chinês". A coluna é produzida com o tema "Conhecimento dos costumes do Ano Novo Chinês em Jiangsu", "Comida do Ano Novo Chinês em Jiangsu" e "Faça um tour em Jiangsu durante o Ano Novo Chinês" em idiomas localizados no exterior para apresentar a cultura, as comidas e as atrações turísticas relacionadas ao Ano Novo Chinês.

Além disso, a @Visit Jiangsu introduziu continuamente programas avançados do Ano Novo Chinês para "transmissão ao vivo em nuvem" e continuou melhorando sua inovação digital. Também combinou várias formas de desempenho com cenas imersivas por meio da introdução de diferentes estilos de apresentações do Ano Novo Chinês sobre a cultura de Jiangsu, personalizando um filtro de realidade aumentada (RA) do Ano Novo Chinês e outras maneiras de criar uma nova experiência sensorial em cultura e turismo sobre o Ano Novo Chinês. Até o momento, o filtro de realidade aumentada (RA) foi usado 250.000 vezes e acumulou 116.000 interações. Pessoas de todo o mundo participaram do filtro de realidade aumentada (RA) do Ano do Coelho da @Visit Jiangsu para comemorar juntos o Ano Novo Chinês.

A @Visit Jiangsu realizou uma atividade chamada "Boas-Vindas ao Ano Novo Chinês em Vários Idiomas" em plataformas de mídia social no exterior na véspera do Ano Novo Chinês para fazer com que os amigos estrangeiros sintam a forte atmosfera do Novo Ano Chinês. Convidamos fãs e grandes líderes de opinião (KOLs) estrangeiros para saudar o Ano Novo Chinês, comemorar o Ano Novo Chinês com a @Visit Jiangsu, desejar felicidade para o Ano Novo Chinês e sentir o encanto de ar boas-vindas ao Ano Novo Chinês em diferentes línguas, o que traz diferentes idiomas e culturas mais próximos na forma de vídeos e fotos.

Uma série de atividades de "Feliz Ano Novo Chinês" criadas pelo Departamento de Cultura e Turismo da Província de Jiangsu mostrou ao público internacional a atmosfera festiva e a vida de lazer durante o Ano Novo Chinês e uma imagem mais aberta, diversificada e enérgica de Jiangsu, China.

Vídeo — https://mma.prnewswire.com/media/1995489/video.mp4

FONTE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism

