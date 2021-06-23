Открыт публичный тендер на управление грузовым терминалом порта Лобито в течение 20 лет
Jun 23, 2021, 06:56 ET
Правительство Анголы (Министерство транспорта): открыт международный публичный тендер на управление многоцелевым контейнерным и грузовым терминалом порта Лобито сроком на 20 лет
ЛОБИТО (Ангола), 23 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Продолжается международный публичный тендер на предоставление концессии на управление многоцелевым контейнерным и грузовым терминалом общего назначения коммерческого порта Лобито. Цель тендера заключается в управлении, освоении и инвестировании средств в расширение мощностей многоцелевого контейнерного и грузового терминала общего назначения коммерческого порта Лобито, а также портовой инфраструктуры общей площадью 241 540,94 м2 с пропускной способностью более миллиона тонн неконтейнерных грузов и 250 тысяч TEU.
Заявки на участие принимаются до 16 августа 2021 года, а вышеупомянутый тендер предназначен для иностранных компаний или бизнес-ассоциаций, имеющих наглядный опыт указанной деятельности или удовлетворяющих требованиям, установленным в рамках данной программы.
Компании, желающие участвовать в тендере, должны отвечать следующим требованиям:
- Оплаченный акционерный капитал в размере не менее 25 млн долларов США (двадцать пять миллионов долларов США).
- Среднегодовой объем деятельности за последние 3 финансовых года не менее 100 млн долларов США (сто миллионов долларов США) в эквиваленте.
- Стоимость чистых активов не менее 100 млн долларов США (сто миллионов долларов США) в эквиваленте.
- Что касается технических возможностей компаний-заявителей, то они должны иметь (непосредственно или через дочерние организации) долю не менее 25% в рамках минимум 3 концессий на портовые терминалы за последние 3 года, в том числе не менее 50% в рамках одной из этих концессий, при среднегодовом объеме перевозок за последние три года, составляющем не менее 250 000 TEU (двести пятьдесят тысяч двадцатифутовых эквивалентов).
Участники тендера должны подать свои заявки в физическом формате в штаб-квартиру компании Empresa Portuária do Lobito, а именно в комнату Concessions, расположенную в здании контейнерного терминала порта Лобито по адресу: 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, с 9:00 до 17:00, на имя Comissão de Avaliação das Concessões.
С учетом значимости данного тендера отделу общественных связей предлагается опубликовать вышеизложенный пресс-релиз.
Более подробная информация в отношении заявок на участие в тендере для заинтересованных сторон представлена по следующим ссылкам:
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1536943/Govt_Angola_Transportation.jpg
SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)
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