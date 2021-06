Открыт публичный тендер на управление грузовым терминалом порта Лобито в течение 20 лет

Компании, желающие участвовать в тендере, должны отвечать следующим требованиям:

Оплаченный акционерный капитал в размере не менее 25 млн долларов США (двадцать пять миллионов долларов США).

Среднегодовой объем деятельности за последние 3 финансовых года не менее 100 млн долларов США (сто миллионов долларов США) в эквиваленте.

Стоимость чистых активов не менее 100 млн долларов США (сто миллионов долларов США) в эквиваленте.

Что касается технических возможностей компаний-заявителей, то они должны иметь (непосредственно или через дочерние организации) долю не менее 25% в рамках минимум 3 концессий на портовые терминалы за последние 3 года, в том числе не менее 50% в рамках одной из этих концессий, при среднегодовом объеме перевозок за последние три года, составляющем не менее 250 000 TEU (двести пятьдесят тысяч двадцатифутовых эквивалентов).

Участники тендера должны подать свои заявки в физическом формате в штаб-квартиру компании Empresa Portuária do Lobito, а именно в комнату Concessions, расположенную в здании контейнерного терминала порта Лобито по адресу: 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, с 9:00 до 17:00, на имя Comissão de Avaliação das Concessões.

Более подробная информация в отношении заявок на участие в тендере для заинтересованных сторон представлена по следующим ссылкам:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

