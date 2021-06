Angolská vláda (ministerstvo dopravy): Zahájení mezinárodního výběrového řízení na správu víceúčelového kontejnerového terminálu a generální nákladního terminálu v přístavu Lobito po dobu 20 let

Společnosti, které mají zájem o účast ve výběrovém řízení, musí splňovat následující požadavky:

Splacený vlastní kapitál ve výši nejméně 25 milionů USD (dvacet pět milionů amerických dolarů).

Průměrný roční objem tržeb za poslední tři účetní období je nejméně 100 milionů USD (sto milionů amerických dolarů).

Čistá hodnota aktiv ve výši nejméně 100 milionů USD (sto milionů amerických dolarů).

Pokud jde o technickou kapacitu, společnosti uchazeče musí mít přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností podíl nejméně 25 % na nejméně 3 koncesních operacích pro přístavní terminály v posledních 3 letech, z toho nejméně 50 % na jedné z těchto operací, s průměrným ročním objemem dopravy za poslední tři roky nejméně 250 000 TEU (dvě stě padesát tisíc TEU).

Uchazeči musí předložit své žádosti ve fyzické podobě v sídle společnosti Empresa Portuária do Lobito, konkrétně v místnosti pro koncese, která se nachází v budově kontejnerového terminálu přístavu Lobito, 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, v době od 9:00 do 17:00 hodin, a musí být adresovány komisi pro posuzování koncesí (Comissão de Avaliação das Concessões).

Další informace o žádostech jsou pro zájemce na následujících odkazech:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

