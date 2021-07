Otsuka unterzeichnet Drei-Jahres-Kooperation mit Holmusk zur Verbesserung der digitalen Gesundheit und der Datenanalyse für globale Programme im Bereich der Verhaltensmedizin

PRINCETON, New Jersey, 8. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. („Otsuka"), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine dreijährige Zusammenarbeit mit Holmusk Inc. („Holmusk"), einem globalen Data-Science- und Digital-Health-Unternehmen, das die weltweit größte Real-World-Evidence (RWE)-Plattform für Verhaltensmedizin aufbaut.

Gemeinsam werden Otsuka und Holmusk daran arbeiten, ein tieferes Verständnis für unerfüllte Patientenbedürfnisse und reale Ergebnisse zu erlangen, indem sie proprietäre Analytik und künstliche Intelligenz (KI) auf mehrere reale Datenquellen anwenden. Diese Erkenntnisse können im gesamten Portfolio von Otsuka Anwendung finden und haben das Potenzial, das Leben von Patienten zu verbessern. Die neue Zusammenarbeit, die einen Wert von bis zu 4 Millionen US-Dollar pro Jahr hat, stellt eine Erweiterung der bestehenden Beziehung dar, die im Jahr 2020 mit der Erforschung von realen Ergebnissen im Bereich der Verhaltensmedizin begann.

„Holmusk ist weltweit führend im Bereich Real-World-Evidence und verfügt über unverwechselbare Datenbestände für die Verhaltensmedizin. Diese Zusammenarbeit stärkt die Fähigkeiten von Otsuka, Menschen mit komplexen, chronischen Krankheiten zu helfen", sagte Dr. Christoph Koenen, Executive Vice President und Chief Medical Officer, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. „Dies ist der nächste Schritt auf dem Weg von Otsuka, reale Erkenntnisse zu nutzen, um die klinische Entwicklung zu verbessern, mit dem Ziel, bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit."

„Wir sind begeistert, mit Otsuka zusammenzuarbeiten", sagte Nawal Roy, Gründerin und CEO von Holmusk. „Ihr Engagement und ihre Leidenschaft, Patienten zu helfen, die unter einer schlechten verhaltensbedingten Gesundheit leiden, deckt sich mit unserer Mission. Das Fachwissen, das sie für diese Bemühungen zur Verfügung stellen, stellt sicher, dass wir auf die richtigen Fragen abzielen und das Beste aus unseren digitalen und analytischen Ressourcen herausholen."

Als Teil der Zusammenarbeit übertrug die Otsuka-Tochtergesellschaft Otsuka Pharmaceutical Europe Limited („OPEL") ihre in Großbritannien ansässigen digitalen Vermögenswerte der Otsuka Health Solutions (OHS) an Holmusk. OHS verbessert die Bereitstellung von psychischen Gesundheitsdiensten durch prädiktive Analysen.

„Otsuka engagiert sich weiterhin für die Unterstützung der psychischen Gesundheit und diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass wir in den zukünftigen Erfolg von Holmusk investiert sind, das die Versorgung mit Anbietern in Großbritannien weiter verbessern wird", sagte Dr. Sahil Kirpekar, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Otsuka. Fraser Finance agierte als Berater von Otsuka, um die Übertragung der Vermögenswerte von Otsuka Healthcare Solutions in Großbritannien zu unterstützen.

Informationen zu Otsuka

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit der Unternehmensphilosophie: „Otsuka - Menschen, die neue Produkte für eine bessere Gesundheit weltweit schaffen." Otsuka erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Produkte, wobei der Schwerpunkt auf pharmazeutischen Produkten zur Befriedigung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse und nutrazeutischen Produkten für die Erhaltung der täglichen Gesundheit liegt.

Im pharmazeutischen Bereich ist Otsuka führend in den herausfordernden Bereichen der psychischen, renalen und kardiovaskulären Gesundheit und verfügt über zusätzliche Forschungsprogramme in der Onkologie und zu mehreren unterbehandelten Krankheiten, einschließlich Tuberkulose, einem bedeutenden globalen Problem der öffentlichen Gesundheit. Diese Verpflichtungen verdeutlichen, dass Otsuka im Herzen ein „Big Venture"-Unternehmen ist, das bei allem, was es tut, einen jugendlichen Geist der Kreativität anwendet.

Otsuka gründete 1973 eine Niederlassung in den USA. Heute gehören zu den US-Tochtergesellschaften Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. (OPDC) und Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (OAPI). Die 1.700 Mitarbeiter dieser beiden Unternehmen in den USA entwickeln und vermarkten Medikamente in den Bereichen psychische Gesundheit, Nephrologie und Kardiologie und nutzen dabei modernste Technologien, um ungedeckte Gesundheitsbedürfnisse zu erfüllen.

OPDC und OAPI sind indirekte Tochtergesellschaften der Otsuka Pharmaceutical Company, Ltd. die eine Tochtergesellschaft der Otsuka Holdings Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan, ist. Die Otsuka-Unternehmensgruppe beschäftigte weltweit 47.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von rund 13,3 Mrd. USD.

Alle Otsuka-Geschichten beginnen damit, dass man die weniger befahrene Straße nimmt. Erfahren Sie mehr über Otsuka in den USA unter www.otsuka-us.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und Twitter unter @OtsukaUS. Die globale Website von Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ist zugänglich unter: www.otsuka.co.jp/en/.

Informationen zu Holmusk

Holmusk hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhaltensmedizin neu zu erfinden und Leben mit Real-World Evidence und digitaler Innovation zu verändern. Holmusk hat seinen Hauptsitz in Singapur und New York. Das Unternehmen generiert Erkenntnisse und entwickelt digitale Lösungen, um Forschung, Innovation und Pflege im Bereich der Verhaltensmedizin voranzutreiben.

NeuroBlu, das Flaggschiffprodukt von Holmusk, synthetisiert Real-World Data (RWD) mit nahtlosen Analysewerkzeugen und ermöglicht es den Anwendern, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die den Wandel in der Verhaltensmedizin vorantreiben. NeuroBlu stützt sich auf einen branchenführenden und ständig wachsenden klinischen Datensatz für die Verhaltensmedizin mit über 20 Jahren Daten von mehr als 560.000 Patienten und mehr als 20 Millionen Begegnungen. Holmusk verwendet fortschrittliche proprietäre Analysen, um die Daten mit Natural Language Processing und prädiktiven Krankheitsmodellen anzureichern, die speziell für die Verhaltensmedizin entwickelt wurden. Holmusk erweitert sein Daten- und Analyseangebot mit leistungsstarken digitalen Lösungen, die das Engagement der Patienten fördern, das Selbstmanagement von Krankheiten unterstützen und patientenbezogene Ergebnisse erfassen, um klinische Entscheidungen und Analysen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.holmusk.com.

