Otsuka signe une collaboration de trois ans avec Holmusk afin d'améliorer la santé numérique et l'analyse des données pour les programmes mondiaux de santé comportementale

PRINCETON, New Jersey, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- -- Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. (« Otsuka »), annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une collaboration de trois ans avec Holmusk Inc. (« Holmusk »), une entreprise mondiale de science des données et de santé numérique qui construit la plus grande plateforme de données probantes dans le monde réel (RWE) pour la santé comportementale.

Ensemble, Otsuka et Holmusk s'efforceront de mieux comprendre les besoins non satisfaits des patients et les résultats dans le monde réel en utilisant des analyses exclusives et l'intelligence artificielle (IA) sur plusieurs sources de données du monde réel. Ces connaissances peuvent être appliquées à l'ensemble du portefeuille d'Otsuka et ont le potentiel d'améliorer la vie des patients. La nouvelle collaboration, d'une valeur pouvant atteindre 4 millions de dollars par an, marque un renforcement de la relation existante qui a commencé par une exploration des résultats du monde réel en matière de santé comportementale en 2020.

« Holmusk est un leader mondial en matière de données probantes dans le monde réel et possède des actifs de données distinctifs pour la santé comportementale. Cette collaboration renforce les capacités d'Otsuka à être au service des personnes vivant avec des maladies chroniques complexes », a déclaré Christoph Koenen, MD, vice-président exécutif et directeur médical d'Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. « Il s'agit d'une nouvelle étape dans le parcours d'Otsuka visant à utiliser les données du monde réel pour améliorer le développement clinique dans le but d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Nous avons hâte de travailler ensemble. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Otsuka », a déclaré Nawal Roy, fondateur et PDG de Holmusk. « Leur engagement et leur passion pour aider les patients souffrant d'une mauvaise santé comportementale correspond à notre mission. L'expertise qu'ils apportent pour orchestrer ces efforts nous permet de cibler les bonnes questions et de tirer le meilleur parti de nos actifs numériques et analytiques. »

Dans le cadre de cette collaboration, la société affiliée d'Otsuka, Otsuka Pharmaceutical Europe Limited (« OPEL »), a transféré à Holmusk ses actifs numériques Otsuka Health Solutions (OHS) basés au Royaume-Uni. OHS améliore la prestation des services de santé mentale grâce à l'analyse prédictive.

« Otsuka reste engagé dans le soutien de la santé mentale et cette collaboration garantit que nous sommes investis dans le succès futur de Holmusk, qui continuera à améliorer la prestation des soins avec les prestataires au Royaume-Uni », a déclaré Sahil Kirpekar, M.D., chef du développement commercial chez Otsuka. Fraser Finance a agi en tant que conseiller d'Otsuka pour soutenir le transfert des actifs d'Otsuka Healthcare Solutions au Royaume-Uni.

À propos d'Otsuka

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une société mondiale de santé dont la philosophie d'entreprise est la suivante : « Otsuka - des gens qui créent de nouveaux produits pour offrir une meilleure santé dans le monde entier. » Otsuka recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants, en mettant l'accent sur les produits pharmaceutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits et sur les produits nutraceutiques pour le maintien de la santé au quotidien.

Dans le domaine pharmaceutique, Otsuka est un leader dans les domaines complexes de la santé mentale, rénale et cardiovasculaire, et possède d'autres programmes de recherche en oncologie et sur plusieurs maladies insuffisamment traitées, notamment la tuberculose, un problème de santé publique mondial important. Ces engagements illustrent le fait qu'Otsuka est une entreprise de « grande aventure » dans l'âme, qui applique un esprit de créativité juvénile dans tout ce qu'elle fait.

Otsuka a établi une présence aux États-Unis en 1973 et aujourd'hui, ses filiales américaines comprennent Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. (OPDC) et Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (OAPI). Les 1 700 employés de ces deux sociétés aux États-Unis développent et commercialisent des médicaments dans les domaines de la santé mentale, de la néphrologie et de la cardiologie, en utilisant des technologies de pointe pour répondre à des besoins de santé non satisfaits.

OPDC et OAPI sont des filiales indirectes d'Otsuka Pharmaceutical Company, Ltd, qui est une filiale d'Otsuka Holdings Co, Ltd, dont le siège social est à Tokyo au Japon. Le groupe d'entreprises Otsuka employait 47 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 13,3 milliards de dollars en 2020.

Toutes les histoires d'Otsuka commencent par emprunter le chemin le moins fréquenté. Pour en savoir plus sur Otsuka aux États-Unis, consultez le site www.otsuka-us.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter à @OtsukaUS. Le site Web mondial d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est accessible à l'adresse www.otsuka.co.jp/en/.

À propos de Holmusk

Holmusk s'est donné pour mission de réinventer la santé comportementale et de transformer des vies grâce à des données probantes du monde réel et à l'innovation numérique. Basée à Singapour et à New York, Holmusk génère des données probantes et crée des solutions numériques pour faire progresser la recherche, l'innovation et les soins en matière de santé comportementale.

NeuroBlu, le produit phare de Holmusk, synthétise les données du monde réel (RWD) avec des outils d'analyse transparents, permettant aux utilisateurs de créer des informations exploitables qui favorisent la transformation de la santé comportementale. NeuroBlu est alimenté par un ensemble de données cliniques sur la santé comportementale, leader sur le marché et en constante augmentation, avec plus de 20 ans de données sur plus de 560 000 patients et plus de 20 millions de rencontres. Holmusk utilise des fonctionnalités analytiques évoluées exclusives pour enrichir les données, avec un traitement du langage naturel et des modèles de prédiction des maladies conçus spécifiquement pour la santé comportementale. Holmusk complète ses offres de données et d'analyses par des solutions numériques puissantes qui améliorent l'engagement des patients, soutiennent l'autogestion des maladies et saisissent les résultats rapportés par les patients pour orienter les décisions cliniques et les analyses. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.holmusk.com.

