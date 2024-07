Otter Products arbeitet mit der irischen Nationalpolizei An Garda Síochána bei der Beschlagnahmung gefälschter OtterBox Handyhüllen zusammen

CORK, Irland, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Wir bei OtterBox sind stolz auf die harte Arbeit und das Engagement, das wir in jede Phase der Entwicklung unserer Produkte investieren. Dieses Engagement für hervorragende Leistungen ist seit unseren bescheidenen Anfängen im Jahr 1998 ein Markenzeichen von OtterBox. Es hat OtterBox zu einer vertrauenswürdigen Marke gemacht, die für Zuverlässigkeit und hohe Qualität steht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass manche sich den Ruf von OtterBox mit schändlichen Mitteln zu Nutze machen wollen. Wir haben in letzter Zeit eine Zunahme von gefälschten OtterBox-Produkten auf dem Markt festgestellt.

In enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung von Otter Products führte die irische Nationalpolizei An Garda Síochána am Mittwoch, den 19. Juni 2024, eine koordinierte Operation durch, die sich gegen Verbrechen im Bereich des geistigen Eigentums in acht Geschäften im Großraum Dublin richtete. Bei einer Kette bekannter Technikläden beschlagnahmte die Polizei mehr als 6.000 gefälschte OtterBox-Telefonhüllen mit einem Verkaufswert von über 183.930 €. Die gefälschten Hüllen sind Gegenstand einer Inspektion und einer laufenden Untersuchung, die von der Polizei durchgeführt wird.

„Wir möchten der An Garda Síochána, ihren Einsatzteams und lokalen Einheiten in dieser Angelegenheit unseren aufrichtigen Dank aussprechen", sagte Barrie Collins, Geschäftsführer von Otter Products. „Wir sind sicher, dass es ohne ihre Unterstützung nicht möglich gewesen wäre, die gefälschten Hüllen aus dem Verkehr zu ziehen", fügte er hinzu.

Die Kriminalität im Bereich des geistigen Eigentums kostet die EU-Wirtschaft schätzungsweise über 85 Milliarden € pro Jahr und kann die öffentliche Gesundheit, die Sicherheit und die Arbeitsplatzsicherheit ernsthaft gefährden. Wir bei OtterBox schätzen unsere Kunden und möchten sicherstellen, dass sie die hochwertigen Produkte erhalten, die sie von uns erwarten. Nur eine OtterBox schützt wie eine OtterBox. OtterBox-Produkte können online unter www.otterbox.eu , in renommierten Einzelhandelsgeschäften und bei Mobilfunkanbietern im ganzen Land erworben werden. Die begrenzte lebenslange Garantie von OtterBox gilt nur für OtterBox-Originalprodukte. Wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand gefälschte OtterBox-Produkte verkauft, informieren Sie uns bitte. Sie können Fälschungen direkt melden: https://www.otterbox.com/en-us/help-otterbox-fight-counterfeits.html

Informationen zu OtterBox:

Von den bescheidenen Anfängen in einer Garage in Fort Collins, Colorado , profitiert OtterBox heute von mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Technik und Design, um Schutzprodukte für alle mobilen Geräte zu entwickeln. Von ultrarobust bis schlank und elegant – OtterBox hat alles für Sie.

Im Mittelpunkt jeder OtterBox-Innovation steht das Ziel, einen positiven, dauerhaften Wandel zu bewirken. In Partnerschaft mit der OtterCares Foundation gibt OtterBox etwas zurück, indem es Kinder dazu inspiriert, die Welt durch Unternehmertum und Philanthropie zu verändern. Weitere Informationen finden Sie hier: otterbox.eu/givingback

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte otterbox.eu

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/541456/Otter_Products_Logo.jpg