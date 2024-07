Otter Products collabore avec An Garda Síochána pour la saisie d'étuis de téléphone OtterBox contrefaits

CORK, Irlande, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Chez OtterBox, nous sommes fiers du travail et du dévouement fournis à chaque étape du développement de nos produits. Cet engagement en faveur de l'excellence est la marque de fabrique d'OtterBox depuis ses modestes débuts en 1998. Cela a fait d'OtterBox une marque de confiance associée à la fiabilité et à la haute qualité. Il n'est donc pas surprenant que certains souhaitent profiter de la réputation d'OtterBox par des moyens malveillants et nous avons récemment constaté une augmentation du nombre de produits OtterBox contrefaits sur le marché.

En étroite collaboration avec l'équipe juridique d'Otter Products, le mercredi 19 juin 2024, An Garda Síochána a mené une opération coordonnée visant à lutter contre les atteintes à la propriété intellectuelle dans huit magasins de l'agglomération de Dublin. Dans une chaîne de magasins de technologie bien connue, les Gardaí ont saisi plus de 6 000 étuis de téléphone OtterBox contrefaits, d'une valeur au détail supérieure à 183 930 euros. Les affaires de contrefaçon font l'objet d'une inspection et d'une enquête en cours menée par la Gardaí.

« Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à An Garda Síochána, à ses équipes d'intervention et à ses unités locales dans cette affaire », déclare Barrie Collins, CEO, Otter Products. « Nous savons avec certitude que sans leur soutien, le retrait de ces boîtiers contrefaits de la circulation n'aurait pas été possible », poursuit-il.

On estime que les atteintes à la propriété intellectuelle coûtent à l'économie de l'UE plus de 85 milliards d'euros par an et qu'elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique, la sécurité et la sécurité de l'emploi. Chez OtterBox, nous accordons une grande importance à nos clients et nous voulons nous assurer qu'ils reçoivent les produits de haute qualité qu'ils attendent de nous. Seule une OtterBox protège comme une OtterBox. Les produits OtterBox peuvent être achetés en ligne à l'adresse www.otterbox.eu, dans des points de vente agréés et dans les magasins des fournisseurs de services de téléphonie mobile dans tout le pays. Seuls les produits OtterBox authentiques bénéficient de la garantie limitée à vie d'OtterBox. Si vous pensez que quelqu'un vend des produits OtterBox contrefaits, veuillez nous en informer. Vous pouvez signaler directement les contrefaçons : https://www.otterbox.com/en-us/help-otterbox-fight-counterfeits.html

À propos d'OtterBox :

Après des débuts modestes dans un garage de Fort Collins, dans le Colorado, OtterBox s'appuie aujourd'hui sur plus de 25 ans d'expertise en matière d'ingénierie et de conception pour développer des produits de protection pour tous les objets mobiles. De l'ultra-robuste à l'élégant, OtterBox répond à toutes vos attentes.

Au cœur de chaque innovation OtterBox se trouve un objectif plus profond, celui d'apporter un changement positif et durable. En partenariat avec la Fondation OtterCares, OtterBox rend la pareille en incitant les enfants à changer le monde par l'entrepreneuriat et la philanthropie. Pour en savoir plus : otterbox.eu/givingback

Pour plus d'informations, visitez otterbox.eu

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/541456/Otter_Products_Logo.jpg