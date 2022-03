Oubliez les « New Normal » (nouvelle normalité) et « Next Normal » (future normalité) : Réussir dans le secteur de la gestion d'événements consiste à adopter le NEW NOW™ et d'embrasser le moment présent

GES, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'exposition et d'événements en direct, présente son tout nouveau projet Spiro ™, l'agence d'expérience de la marque pour le NEW NOW™. Spiro renforce les compétences de GES en matière de gestion d'événements traditionnels et offrira un nouvel ensemble de moyens permettant d'offrir des avantages accrus en matière d'expérience, compte tenu de l'évolution actuelle des événements.

« Le lancement de Spiro arrive à un moment très opportun pour notre industrie et nos clients », a déclaré le président mondial de Spiro, Jeff Stelmach. « Les deux dernières années ont renforcé la valeur critique des événements et des expériences pour connecter les gens. Aujourd'hui, certaines personnes se réunissent dans un même lieu tandis que d'autres se retrouvent en ligne. Certaines interactions se déroulent entièrement en ligne. Le but n'est pas de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts au même endroit, mais plutôt de permettre aux personnes partageant les mêmes intérêts de se rencontrer par le biais des canaux où elles se trouvent. Nous ne voyons pas cela comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité d'attirer un public encore plus large et des participants qui n'auraient jamais pu assister à des événements en direct auparavant ».

Expert en analytique, en gestion stratégique d'événements, en conception créative et en production, Spiro considère les événements en personne, virtuels et hybrides comme autant d'occasions de raconter des histoires immersives et interactives et de renforcer la fidélité à la marque.

« Il n'y a jamais eu autant de moyens pour les entreprises de communiquer de manière réfléchie avec leurs audiences cibles et d'accéder à de nouveaux publics », a déclaré la directrice du marketing de Spiro, Carley Faircloth. « L'une des offres clés de Spiro est la création de communautés de pratique, une approche de conception qui positionne les événements comme des catalyseurs pour une communauté permanente. Grâce à cette approche exclusive, les expériences dépassent le stade de la transaction pour répondre au déficit d'expérience auquel sont confrontés les publics mondiaux ».

Alors que Spiro développe ses compétences en matière d'expériences en personne ainsi que d'expériences virtuelles, hybrides et intégrées, GES continuera d'être un acteur de premier plan dans la prestation de sa gamme complète de services d'exposition traditionnels et de salons professionnels. Pour plus d'informations sur GES, veuillez consulter www.GES.com . Pour plus d'informations sur Spiro, veuillez consulter www.ThisIsSpiro.com .

À propos de GES

GES, une entreprise de Viad Corp (NYSE : VVI) avec un savoir-faire de plus de 90 ans, est une entreprise mondiale d'événements en direct qui offre des services d'exposition, des expériences de marque et des services relatifs aux sites d'événements en direct aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. GES offre le juste équilibre entre l'expérience, les idées novatrices et la connaissance approfondie de l'industrie. Les services primés de l'entreprise, combinés à l'hébergement, à la technologie événementielle et aux outils innovants, vous aident à optimiser vos événements : tous les aspects de la planification et de l'exécution deviennent simples et exempts de soucis. L'équipe passionnée de GES, composée d'experts hautement qualifiés, travaille à vos côtés pour vous offrir des solutions percutantes, créatives et axées sur les données afin de tirer le maximum de vos salons. GES est partenaire de marques et de salons de premier plan et a reçu de nombreux prix prestigieux de l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ges.com .

À propos de Spiro

Spiro, membre du collectif GES et Viad Corp (NYSE : VVI), est une agence d'expérience de marque de classe mondiale qui concrétise les visions de ses clients en redéfinissant les liens humains grâce à l'innovation et à la narration immersive pour des expériences en direct, virtuelles et hybrides, le tout à l'échelle mondiale. Spiro offre à certaines des marques les plus prestigieuses au monde une vaste gamme de services, dont la planification et la stratégie de marque et de plateforme, la création de contenu, la gestion des expositions et du portefeuille, les réunions d'entreprise, les conférences et les événements, les lancements de produits, les activités de commandite, et plus encore. Pour plus d'informations sur Spiro, membre du collectif GES, veuillez consulter www.ThisIsSpiro.com .

