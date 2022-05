Ourofino Saúde Animal utiliza solução da Avalara para automatizar o setor fiscal

Empresa que atua na fabricação de produtos veterinários utiliza o TaxDocs Monitor e o Auditor Digital para otimizar processos e ter mais segurança na gestão fiscal

SÃO PAULO, 20 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Ourofino Saúde Animal, maior indústria farmacêutica-veterinária de origem brasileira, utiliza, há cinco anos, as soluções da Avalara Brasil, multinacional de automação fiscal, para agilizar e otimizar os processos da companhia.

As soluções contribuem com a rastreabilidade de dados, acompanhamento das notas fiscais eletrônicas e cruzamento de obrigações fiscais, a fim de evitar multas por ausências de escrituração, por exemplo.

A coordenadora da área fiscal da Ourofino Saúde Animal, Juliana Prates, comenta que procurou a Avalara em 2016 com a intenção de achar uma solução que pudesse auxiliar a empresa na captura de notas fiscais eletrônicas – para realizar o maior controle das informações.

Uma das soluções contratadas foi Auditor Digital, que tem a missão de simplificar, facilitar e otimizar os processos de auditoria e validação das diversas obrigações do sistema fiscal brasileiro, e ajudou a Ourofino Saúde Animal a cruzar dados entre as obrigações acessórias, gerando mais segurança nas informações entregues ao Fisco. Outra solução adquirida foi o TaxDocs Monitor, serviço de gestão e armazenamento de documentos fiscais para o cliente, que também realiza a recuperação automática dos documentos no Fisco e nas prefeituras.

"A Avalara colabora para a recuperação dos documentos disponíveis no sistema das autoridades fiscais aplicáveis. Além disso, a solução valida informações, comparando-as com os registros públicos e enviando notificações de divergência para o Portal do Cliente, plataforma de acesso disponível para as empresas", comenta a diretora-geral da Avalara, Alessandra Almeida.

Com a emissão, em média, de 1.500 documentos mensais, a solução traz uma base de dados que promove maior visibilidade de todos os documentos que foram emitidos contra o CNPJ da empresa, trazendo maior controle por parte do setor. "Com os dados em mãos, é possível acompanhar de forma mais ágil e simples o andamento das demandas e isso diminui o risco de multas e contingências do setor fiscal significativamente. A Avalara nos ajuda na fiscalização e na identificação de erros nos documentos", afirma Juliana.

A coordenadora comenta, ainda, que a solução da Avalara trouxe benefícios no andamento dos processos durante a pandemia, pois, com a distância de toda a equipe, o controle da emissão de documentos tornou-se ainda mais fundamental.

"Por exemplo, o time de suprimentos precisava checar se o pedido estava alinhado com a nota fiscal. E, com a base da Avalara, todos tinham o acesso ao PDF, o que facilitava o processo, ainda mais remotamente. Por isso, para nós, a Avalara representa o futuro da área fiscal, com melhoria contínua e segurança dos processos", finaliza Juliana.

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br .

FONTE Avalara

