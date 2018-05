OUR/VODKA opent OUR/NEW YORK: De eerste distilleerderij in Manhattan in 100 jaar

Our/New York is een nieuwe, hoogwaardige wodka die in kleine partijen wordt gefabriceerd in de eerste legale distilleerderij die sinds de drooglegging in Manhattan geopend wordt. Our/New York is de nieuwste dochteronderneming van Our/Vodka, een wereldwijde familie van lokale micro-distilleerderijen in steden over de hele wereld: Berlijn, Amsterdam, Londen, Detroit, Los Angeles en nu ook New York. Our/Amsterdam, dat in de Helicopterstraat 32 gevestigd is, was de derde lokale micro-distilleerderij die in 2014 haar deuren opende en wordt sinds de start gerund door lokale partners en multi-ondernemers Ivo Hulscher en Marcel Wortel.

Our/New York wordt een baanbrekende micro-distilleerderij en zal op 25 mei officieel geopend worden als de eerste distilleerderij op Manhattan in 100 jaar tijd. Het heeft vijf jaar geduurd en er zijn meer dan 200 vergaderingen voor nodig geweest, voordat de ambtenaren van New York City deze droom tot leven hebben laten komen.

Our/Vodka is bedacht door CEO Åsa Caap en in 2010 in Stockholm opgericht door een team van ondernemers. Voordat de eerste distilleerderij in Berlijn werd geopend, is het project binnen Pernod Ricard behandeld als een ultrageheime operatie. Het innovatieve bedrijfsmodel combineert wereldwijde en lokale eigenschappen. Our/Vodka investeert in en bouwt micro-destilleerderijen, terwijl het bedrijf gerud wordt door lokale mensen die de wodka produceren en verkopen en er de draai van hun eigen stad aan geven. Our/New York zal in de bekwame en creatieve handen komen van lokale ondernemer van skatekleding en kunstenaar, Dave Ortiz, die mede-oprichter is van DQM. (Dave's Quality Meats).

Het uiterlijk van elke fles Our/Vodka is gestroomlijnd, maar het recept bevat unieke details die specifiek zijn voor de locatie van de distilleerderij. Our/New York is een superhoogwaardige wodka op basis van maïs die gedeeltelijk ter plaatse gedestilleerd wordt en gemengd wordt met hetzelfde water dat bagels in New York op de kaart gezet hebben. De smaak is soepel en fris, met fruitige en bloemige noten. Our/New York lanceert ook een '100-proof'-versie die exclusief is voor de vestiging in Chelsea.

"Our/New York is een belangrijk en opwindend hoofdstuk in ons Our/Vodka-verhaal en schrijft ook geschiedenis in New York." - Oprichter en CEO van Our/Vodka Åsa Caap

De Our/New York-distilleerderij is gevestigd te 151 West 26th Street in Chelsea en zal een openbare proefruimte, bar en winkel bevatten. Bovendien helpt het de plaatselijke gemeenschap als galerij en evenementenruimte. Bezoekers worden aangemoedigd de distilleerderij te bezoeken voor een drankje, rondleidingen en proeverijen.

OVER OUR/NEW YORK VODKA: DE FEITEN

ADVIESPRIJS $22.99

INHOUD 375ML



FLES MET HERSLUITBARE DOP

ALCOHOLPERCENTAGE 40,0% / '80 Proof'

OUR/NEW YORK VODKA-DISTILLEERDERIJ

GEOPEND VANAF 25 mei 2018

151 West 26th Street (tussen Sixth en Seventh Avenue)

New York, NY 10001

Tel +1-646-753-5556

Dagelijks geopend (Ma - Do 17:00 - middernacht Vrijdag 17:00-01:00 Zat 15:00-01:00 Zon 15:00-middernacht)

Buiten openingstijden en rondleidingen op afspraak

Website: http://www.ourvodka.com/ournewyork

http://www.facebook.com/ournewyork

Instagram: @ournewyorkvodka

Voor media-aanvragen en afbeeldingen kunt u contact opnemen met Per Frykebrant, +46 70-813-63-22, per@junopr.se

