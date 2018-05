Our/Vodka ouvre Our/New York, la premiere distillerie a Manhattan depuis pres de 100 ans

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694140/Our_New_York_Logo.jpg )

Our/New York ouvre au public le 25 Mai et constitue le sixième membre de la famille Our/Vodka qui a déjà ouvert avec succès des distilleries dans les villes de Berlin, Amsterdam, Londres, Detroit et Los Angeles. Après New-York, Our/Vodka a prévu d'ouvrir à Miami. Our/Vodka a été lancée par un groupe d'entrepreneurs suédois avec l'idée innovante de créer une marque mondialisée de vodka, intégrée localement. La marque et le projet ont ensuite été financés par Pernod Ricard.

Our/Vodka a créé un business model innovant qui combine global et local en installant des micro-distilleries au centre de grandes villes. Chacune donne à Our/Vodka son nom, une personnalité et un caractère unique. Ensemble, toutes ces distilleries forment la première famille mondiale de Vodka. Une fois ouverte, chaque distillerie est gérée indépendamment par une équipe locale qui dirige et construit la marque de façon à répondre au mieux aux besoins spécifiques de sa ville. Our/New York sera ainsi gérée par l'entrepreneur et artiste Dave Ortiz - cofondateur de DQM (Dave's Quality Meats).

Située au 151 West 26th Street à Chelsea, au cœur de Manhattan, entre la Sixième et la Septième Avenue, la distillerie Our/New York disposera également d'une salle de dégustation, d'un bar et d'un magasin. L'espace servira également à la communauté en tant que galerie et espace dédié aux événements. Les visiteurs pourront s'arrêter à la distillerie pour partager un verre, visiter et déguster.

Le fondateur et PDG d'Our/Vodka , Åsa Caap, explique: "Our/New York est un chapitre important et passionnant de l'histoire d'Our/Vodka, et fait aussi l'histoire de la ville de New York. Cela fait 5 ans que j'ai signé le bail de nos locaux et depuis, nous avons travaillé jours et nuits. Nous avons notamment changé le zonage à Manhattan et reçu une dérogation des pompiers de New York. Au total, nous avons eu plus de 220 rendez-vous avec différentes autorités. Comme vous pouvez l'imaginer, l'équipe et moi-même attendons avec impatience l'ouverture finale."

Chaque bouteille d'Our/Vodka est similaire, et chaque distillerie suit la même recette mais s'approvisionne, le plus possible, en ingrédients locaux, et ce sans jamais faire de compromis sur la qualité, donnant à chaque vodka son profil et sa saveur unique. La vodka est distillée, mélangée en petits lots, puis embouteillée à la main dans chaque micro-distillerie. Our/New York est une vodka super-premium à base de maïs. Son goût est doux et frais avec un grain léger et une note fruitée. Vendu en bouteilles de 375 ml, Our/New York sera disponible à la fois sur place et hors site.

Our/Vodka a été fondée à Stockholm en 2010 par une équipe d'entrepreneurs. Our/Vodka est une idée du PDG et fondateur, Åsa Caap, et a été traitée comme un projet secret sous l'égide de Pernod Ricard avant l'ouverture de la première distillerie en 2013 à Berlin.

Our/New York est une nouvelle distillerie de vodka située au cœur de Manhattan et fait partie de Our/Vodka - une famille mondiale de micro distilleries locales dans les villes du monde entier. Our/New York sera la première distillerie légale à ouvrir à Manhattan depuis la prohibition.

PDSF $22.99

Taille 375ML

Crown Top Bottle With Resealable Cap

ABV 40.0% / 80 Proof

Suggestion de Service:

Our/New York Martini

(Our/New York Vodka, Vermouth, Fino Sherry, Bitters)

Our/New York Distillerie - Ouverture le 25th May 2018

151 West 26th Street (btw 6th and 7th Ave)

New York, NY 10001

Horaires (Lundi - Jeudi 17-00, Vendredi 17- 01, Samedi 15- 01, Dimanche 15- 00)

Outside hours and tours by appointment

