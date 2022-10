Outro investimento EB-5 bem-sucedido do U.S. Immigration Fund é restituído

JUPITER, Flórida, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O U.S. Immigration Fund (USIF) tem o enorme prazer de anunciar a restituição total para 113 investidores do projeto AREA15 em Las Vegas, Nevada. Esse processo de restituição ajuda a viabilizar os objetivos dos investidores de obter residência permanente e o retorno de seu capital investido.

"Temos o orgulho de anunciar que milhões já foram restituídos a investidores EB-5 em outra de nossas ofertas de projeto, o AREA15", disse Nick Mastroianni II, presidente do USIF. "Estamos orgulhosos de que projetos como o AREA15, entre outros, tenham sido um sucesso econômico e de imigração para nossos investidores e importantes criadores de empregos para a economia dos Estados Unidos. Tendo ajudado mais de cinco mil famílias a obterem sua residência permanente nos Estados Unidos, esperamos ajudar mais famílias nos próximos anos. O AREA15, em Las Vegas, reflete os futuros projetos dos quais o USIF pretende participar. Parabéns a todos nossos investidores e suas famílias."

Desde sua criação em 2010, o USIF tem arrecadado capital com o objetivo de financiar empreendimentos imobiliários qualificados e oportunidades de investimento, criando dezenas de milhares de empregos e implementando mais de USD 2,9 bilhões em projetos imobiliários em todos os EUA, tornando o USIF um dos operadores de Centro Regional EB-5 aprovados pelo USCIS mais prolíficos dos EUA. O Congresso dos EUA criou o programa EB-5 em 1990 para possibilitar que investidores estrangeiros obtenham um visto dos EUA investindo em um negócio no país que beneficie a economia e gere empregos.

O AREA15 está localizado a uma curta distância da Las Vegas Strip. Desenvolvido pela Fisher Brothers e em colaboração com a agência criativa Beneville Studios, o AREA15 é um moderno bazar de compras e entretenimento imersivo de conceito aberto. O projeto AREA15 consiste em 11.700 metros quadrados de espaço alugável; 6.300 metros quadrados de espaço alugável no piso térreo; 3.700 metros quadrados de espaço para eventos internos e externos e 2.300 metros quadrados de espaço para arte, apresentações, entretenimento experimental, alimentação e lojas. Todos esses espaços já estão totalmente alugados. Entre os locatários de destaque estão Meow Wolf, Emporium Arcade, Dueling Axes, 5 Iron Golf, Wink World, Museum Fiasco e Kappa Toys, entre outros.

Os investidores interessados no programa de vistos EB-5 já podem se inscrever no projeto Wave Spa do USIF, localizado na costa atlântica de Nova Jersey. O Wave Spa construirá um novo hotel à beira-mar, localizado próximo de importantes áreas como a cidade de Nova York e Filadélfia.

CLIQUE AQUI PARA VER SE VOCÊ É ELEGÍVEL PARA O PROGRAMA DE VISTOS EB-5

O U.S. Immigration Fund-NJ, LLC ("USIF-NJ"), o Centro Regional EB-5 autorizado, está patrocinando o projeto Wave Spa para potenciais investidores EB-5. O Wave Spa está sendo desenvolvido por um empreendedor imobiliário de grande reputação e muito respeitado, com décadas de experiência em projetos bem-sucedidos. O USIF-NJ trabalhou com sucesso com os desenvolvedores do Wave Spa em um empreendimento imobiliário anterior, no qual uma afiliada do USIF-NJ arrecadou e emprestou USD 50 milhões para um de seus projetos imobiliários EB-5 anteriores e devolveu com sucesso esse capital de investimento antes do previsto. ESTA NÃO É UMA OFERTA PARA VENDER TÍTULOS. As informações contidas neste comunicado não constituirão uma oferta de venda de títulos ou solicitação de uma oferta para compra de títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de tal jurisdição.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1884862/USIF_Logo.jpg

FONTE U.S. Immigration Fund

SOURCE U.S. Immigration Fund