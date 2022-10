Un autre investissement EB-5 réussi du U.S. Immigration Fund remboursé

JUPITER, Floride, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le U.S. Immigration Fund (USIF) est exceptionnellement heureux d'annoncer le remboursement intégral à 113 investisseurs du projet AREA15 à Las Vegas, Nevada. Ce processus de remboursement contribue à faciliter les objectifs des investisseurs, à savoir l'obtention d'une résidence permanente et le rendement final de leur capital investi.

« Nous sommes fiers d'annoncer que des millions ont été remboursés aux investisseurs EB-5 dans un autre de nos projets, AREA15 », a déclaré Nick Mastroianni II, président de l'USIF. « Nous sommes fiers que des projets tels que AREA15, entre autres, aient été un succès économique et d'immigration pour nos investisseurs et d'importants créateurs d'emplois pour l'économie américaine. Après avoir aidé plus de 5 000 familles à obtenir leur droit de résidence permanente aux États-Unis, nous sommes impatients d'aider davantage de familles dans les années à venir. AREA15 à Las Vegas reflète les projets futurs auxquels l'USIF souhaite participer. Félicitations à tous nos investisseurs et à leurs familles. »

Depuis sa création en 2010, l'USIF a réussi à lever des capitaux dans le but de financer des développements immobiliers qualifiés et des opportunités d'investissement créant des dizaines de milliers d'emplois et déployant plus de 2,9 milliards de dollars dans des projets immobiliers à travers les États-Unis, faisant de l'USIF l'un des opérateurs de centres régionaux EB-5 approuvés par l'USCIS les plus prolifiques d'Amérique. Le Congrès américain a créé le programme EB-5 en 1990 pour permettre aux investisseurs étrangers d'obtenir un visa américain en investissant dans une entreprise américaine qui bénéficiera à l'économie et créera des emplois.

AREA15 est situé à une courte distance du Strip de Las Vegas. Développé par Fisher Brothers et en collaboration avec l'agence de création Beneville Studios, AREA15 est un bazar moderne, ouvert et immersif de shopping et de divertissement. Le projet AREA15 comprend 11 700 mètres carrés (126 000 pieds carrés) d'espace louable, 6 300 mètres carrés (68 000 pieds carrés) d'espace louable au rez-de-chaussée, 3 700 mètres carrés (40 000 pieds carrés) d'espace événementiel intérieur et extérieur et 2 300 mètres carrés (25 000 pieds carrés) d'art, de performance, de divertissement expérientiel, de nourriture et d'espace de vente au détail ; tous ces espaces sont entièrement loués. Parmi les locataires notables figurent Meow Wolf , Emporium Arcade , Dueling Axes , 5 Iron Golf , Wink World , Museum Fiasco et Kappa Toys , entre autres.

Les investisseurs intéressés par le programme de visa EB-5 peuvent désormais souscrire au projet Wave Spa de l'USIF , situé sur le littoral atlantique du New Jersey. Le Wave Spa construira un nouvel hôtel en bord de mer, situé à proximité des grandes villes, notamment New York et Philadelphie.

CLIQUEZ ICI POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLE AU PROGRAMME DE VISA EB-5

Le U.S. Immigration Fund-NJ, LLC (« USIF-NJ »), le centre régional EB-5 autorisé, parraine le projet Wave Spa pour les investisseurs EB-5 potentiels. Le Wave Spa est développé par un promoteur immobilier très réputé et respecté, fort de plusieurs décennies d'expérience fructueuse. L'USIF-NJ a travaillé avec succès avec le promoteur du Wave Spa dans le cadre d'un développement immobilier antérieur dans lequel une société affiliée de l'USIF-NJ a levé et prêté 50 millions de dollars pour l'un de ses projets immobiliers EB-5 précédents, et a remboursé avec succès ce capital d'investissement avant la date prévue. CECI N'EST PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente de titres ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres de cette juridiction.

CONTACTEZ-NOUS : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884862/USIF_Logo.jpg

SOURCE U.S. Immigration Fund