Ouvert dès maintenant : 1 Hotel Copenhagen - Un fleuron nordique axé sur la nature

S'inspirant de l'engagement de Copenhague en faveur du climat et d'un mode de vie respectueux de l'environnement, l'hôtel associe l'artisanat nordique à un lien profond avec la nature. Les hôtes y trouveront des intérieurs apaisants façonnés par des matériaux naturels, des paysages vivants qui évoluent au fil des saisons et une expérience de vie conçue pour susciter la curiosité, la créativité et le bien-être. L'emplacement central du Krystalgade 22 permet d'accéder facilement aux attractions les plus emblématiques de la ville, notamment les jardins de Tivoli, la tour ronde, le château de Rosenborg et le jardin botanique.

« Copenhague a toujours occupé une place particulière dans mon cœur », déclare Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels et président de Starwood Hotels. « Les Danois vivent avec un véritable esprit créatif, de la chaleur, de la tolérance et de l'hospitalité. Le design et le développement durable font partie intégrante de la culture et la nature est embrassée de la manière la plus simple et la plus élégante qui soit. Cette ville reflète tout ce que représente 1 Hotels, c'est pourquoi l'ouverture d'un hôtel ici n'est pas seulement une étape importante. Il est profondément personnel. C'est comme trouver une âme sœur dans une ville ».

Un espace conçu pour inspirer

La transformation de l'ancien Skt. Petri honore l'héritage architectural du bâtiment tout en introduisant une sensibilité axée sur la nature. Les intérieurs présentent des meubles danois fabriqués à la main, des éclairages sculpturaux et des textures superposées qui reflètent la beauté organique du paysage nordique. Une verdure luxuriante apparaît partout - des arbres qui s'élèvent dans l'atrium aux terrasses encadrées de végétation, en passant par les jardins de poche - créant un environnement vivant et distinctif.

« À Copenhague, le design est omniprésent, mais il ne s'agit jamais d'une simple question d'apparence », explique Raul Leal, PDG de Starwood Hotels. « Il s'agit de la façon dont il fonctionne, de la sensation qu'il procure, des matériaux utilisés et de l'histoire qu'il raconte. Avec le 1 Hotel Copenhagen, nous avons créé un espace qui témoigne de cette approche holistique, en honorant l'artisanat danois, en intégrant des matériaux locaux et en adoptant un design biophilique d'une manière typiquement nordique ».

Les terrasses extérieures de l'hôtel sont conçues comme des sanctuaires verts remplis de fleurs sauvages et d'herbes de saison comme la menthe poivrée, la marjolaine, le thym et la lavande. Un mur vivant spectaculaire apporte un élément luxuriant et biophilique à la façade, offrant une connexion avec la nature tout en ajoutant de la verdure au paysage urbain. Un hôtel à abeilles situé sur place met en lumière l'importance des pollinisateurs urbains et le rôle qu'ils jouent dans les écosystèmes locaux.

Avec ses 252 chambres et 30 suites, le 1 Hotel Copenhagen invite ses hôtes à se détendre dans des espaces sereins définis par des textures organiques, la lumière naturelle et des détails d'inspiration locale. Les chambres présentent des finitions chaudes et tactiles telles que du bois de récupération, des textiles tissés, de la literie provenant de sources durables et des peintures à base de minéraux. Les salles de bains reprennent l'esthétique de la nature avec des lavabos en pierre, des douches à effet de pluie et des accents feuillus qui évoquent une retraite en forêt.

Les équipements des chambres reflètent l'approche holistique de la marque en matière de bien-être, avec des tapis de yoga et des produits de bain de Bamford, un pionnier des soins biologiques et régénérateurs. Infusée de notes apaisantes de géranium, de lavande, de menthe poivrée et de tonka, la collection de bains Bamford est conçue pour éveiller les sens et rétablir l'équilibre du corps et de l'esprit. Renforçant l'engagement de 1 Hotels à s'approvisionner de manière durable et locale, les minibars sont approvisionnés en sodas Rebæl, en jus de fruits pressés à froid Gro, en True Gum et en Bornholm Pære Snaps, mettant en valeur la scène culinaire innovante et à faible impact du Danemark.

Nourriture et boissons d'inspiration locale et de saison

La chef Chantelle Nicholson, étoilée au guide Michelin, restauratrice plusieurs fois primée et figure de proue de l'hôtellerie durable, supervise l'ensemble de l'offre de restauration du 1 Hotel Copenhagen. Connue pour son engagement en faveur d'une cuisine de saison et peu consommatrice de déchets, l'approche de Mme Nicholson incarne la philosophie de 1 Hotels en matière de luxe attentif, où saveurs, durabilité et sens du lieu s'entremêlent. Chaque établissement met à l'honneur les ingrédients régionaux, les techniques à faible impact et l'approvisionnement réfléchi pour créer une expérience gastronomique à la fois utile et indulgente.

Le restaurant Fjora s'inspire du paysage nordique et propose des herbes sauvages, des fleurs comestibles et des champignons cultivés par Funga Farm, un producteur urbain basé à Copenhague. Les intérieurs de Fjora sont tout aussi attentifs, avec des matériaux tels que des sols en briques de récupération, des lampes suspendues à base de mycélium cultivé par Sebastian Cox et des menuiseries en bois de récupération. La salle à manger privée attenante, Ember, intègre des matériaux régénératifs comme le bois provenant d'un fournisseur qui plante trois arbres pour chaque arbre utilisé.

Jeu de mots sur les mots danois pour « poire » et « ampoule », PÆRE est un bar et un lieu de rencontre plein d'entrain. Ici, les cocktails changent au fil des saisons et intègrent des plantes fraîchement cueillies, pour des boissons qui sont aussi bien pensées que transportées.

L'expérience est complétée par le Farmstand, où les hôtes peuvent se servir gratuitement de fruits d'origine locale et goûter à la fraîcheur danoise.

Des expériences enrichissantes - de la vie diurne à la vie nocturne

Le 1 Hotel Copenhagen allie bien-être, art et expériences immersives pour créer un séjour équilibré qui inspire la créativité, la pleine conscience et la communauté. Les visiteurs peuvent participer à un programme saisonnier varié, comprenant des méditations de pleine lune, des soirées sonores aux chandelles, un club de course à pied, des ateliers de joaillerie, du yoga et bien plus encore. Au PÆRE, vous pourrez assister à des concerts en direct et, les vendredi et samedi soirs, l'énergie change avec des DJ de 19 h à 23 h, ce qui ajoute une touche sociale au week-end. L'hôtel est également adapté aux familles, avec des activités attrayantes, inspirées par la nature, conçues pour inspirer les jeunes clients et entretenir un lien avec l'environnement tout au long de leur vie. Les chiens sont aussi une famille : Nous ne vous demanderons jamais de laisser votre ami à fourrure derrière vous.

L'art joue un rôle essentiel dans tout l'hôtel, avec des installations réalisées par des créateurs locaux comme Sara Martinsen (dont les œuvres réutilisent des matériaux naturels mis au rebut) et Tine Otto, connu pour ses fils filés à la main et teints de façon naturelle.) D'autres pièces dans les chambres et les espaces publics intègrent des matériaux tels que l'herbe de mer et le bois récupéré, dont beaucoup font référence à l'histoire des chantiers navals de Copenhague. L'une des installations les plus frappantes est Landscape Portrait de Rhoda Ting et Mikkel Bojesen qui explore l'évolution de la relation entre l'homme, la nature et l'industrie. En utilisant des champignons, de la mousse et des déchets agricoles issus de la cueillette locale, il reflète un avenir commun dans lequel les humains font partie d'une communauté écologique plus large.

Au Goodthings Shop-1, l'espace de vente de l'hôtel Copenhague, les clients peuvent parcourir une collection d'articles fabriqués de manière durable qui reflètent l'esprit créatif de la ville. La sélection comprend des pièces provenant d'artisans, d'entreprises dirigées par des femmes et de marques soucieuses de l'environnement. Qu'il s'agisse d'un souvenir fabriqué à la main ou d'un produit essentiel conçu localement, chaque article témoigne de l'engagement de l'hôtel en faveur de la communauté, du développement durable et de l'artisanat de qualité.

Pour les clients en quête de renouveau physique, le Field House Gym est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et propose des cours d'entraînement personnel, de HIIT et de Pilates. Le futur Bamford Wellness Spa, qui ouvrira ses portes en 2026, proposera des traitements réparateurs inspirés par des plantes organiques et des rituels de régénération, invitant les clients à se reconnecter avec eux-mêmes et avec le monde naturel.

Honorer la planète

Au cœur de la philosophie de la marque 1 Hotels se trouve une approche de l'hospitalité axée sur les objectifs, qui donne la priorité à la gestion de l'environnement et à la responsabilité sociale. Le 1 Hotel Copenhagen donne vie à cette philosophie par le biais d'une série d'initiatives conçues pour minimiser l'empreinte écologique de l'établissement tout en favorisant des liens significatifs entre les clients, la nature et la communauté locale.

En coulisses, l'hôtel adopte une stratégie durable qui comprend le compostage et des dispositifs d'efficacité énergétique tels que le chauffage urbain alimenté par des déchets et des copeaux de bois, des systèmes CVC air-air avec des mécanismes de récupération d'énergie, et des détecteurs de présence intelligents pour optimiser l'éclairage et la circulation de l'air. Meubles de l'ancien Skt. Le bâtiment Petri a été réaffecté dans le cadre du programme Holmris, tandis que les panneaux de bois et les finitions architecturales ont été créés à partir de matériaux excédentaires provenant de la production durable de Dinesen. Leo et les enduits d'argile naturelle de Clayworks - améliorent la qualité de l'air intérieur et s'inscrivent dans l'approche légère de l'hôtel.

Des cartes-clés en bois aux cartes de notes en papier de graines, en passant par les tableaux d'écriture à la craie dans les chambres, l'hôtel réduit les articles à usage unique dans la mesure du possible. Le programme 1 Less Thing (1 chose en moins) encourage les clients à laisser des vêtements légèrement usés pour qu'ils soient donnés localement, en partenariat avec JunkFood, une organisation caritative basée à Copenhague et fondée par le restaurant local Alchemist, étoilé au Michelin, qui a commencé par préparer des repas pour les sans-abri et qui sert aujourd'hui plus de 500 000 repas chauds par an.

S'appuyant sur ces initiatives, le 1 Hotel Copenhagen collabore avec des partenaires locaux tels que Koji Copenhagen, un laboratoire de fermentation qui transforme les produits excédentaires en ingrédients riches en umami. L'hôtel collabore également avec ByBi, une entreprise sociale qui se consacre à la biodiversité et au développement communautaire par le biais de l'apiculture urbaine.

Les membres de l'équipe de l'hôtel soutiennent également la communauté locale en faisant du bénévolat tout au long de l'année. Qu'il s'agisse d'une marche pour nettoyer la ville ou d'une vente de pâtisseries en équipe pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein, ces efforts soulignent l'engagement du 1 Hotel Copenhagen à rendre la pareille.

Vivez la différence

Le 1 Hotel Copenhagen est plus qu'un simple lieu d'hébergement : c'est une invitation à voyager plus consciemment, à nouer des liens plus profonds et à découvrir la beauté de la capitale danoise sous un nouvel angle.

Pour plus d'informations, visitez le site www.1hotels.com/copenhagen ou suivez @1hotelcopenhagen

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque d'hôtels de luxe inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. Avec des établissements parmi les premiers à recevoir la prestigieuse distinction MICHELIN Key, 1 Hotels s'inspire d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient aussi s'en préoccuper. Il s'agit, après tout, d'un seul monde. 1 Hotels a été lancé en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, suivies de Brooklyn, situé sur l'East River en février 2017 ; West Hollywood sur Sunset Boulevard en juin 2019 ; Sanya (Chine) en 2020 ; Toronto en 2021 ; San Francisco et Nashville en 2022 ; en 2023, la propriété phare de Hanalei Bay (Kauai) et Mayfair (Londres), la première propriété européenne de la marque ; et Seattle. Melbourne (Australie) et Copenhague en 2025. La marque se développe avec des propriétés en cours de développement à Cabo San Lucas (Mexique), Paris, Elounda Hills (Crète), Austin (Texas), Tokyo, Riyadh (Arabie Saoudite) et San Miguel de Allende (Mexique). Des informations complémentaires sont disponibles sur le site 1hotels.com.

À PROPOS DE STARWOOD HOTELS

Starwood Hotels, une filiale de la société mondiale d'investissement privé Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques d'hôtels durables qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspirée par la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach (Miami) et Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn Bridge (New York City), West Hollywood (Los Angeles), Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare de Hanalei Bay (Kauai), la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres), Seattle, Melbourne (Australie) et Copenhague, avec des projets en développement à Cabo San Lucas (Mexique), Paris, Elounda Hills (Crète), Austin (Texas), Tokyo, Riyad (Arabie saoudite) et San Miguel de Allende (Mexique) ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Rome, Florence, Dubaï, Riyad (Arabie saoudite), Brickell (Miami) et aux Maldives ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et comprend maintenant Manchester (Royaume-Uni) et la Silicon Valley (Californie), avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Adélaïde (Australie) et Riyad (Arabie saoudite). En s'appuyant sur son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, Starwood Hotels est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus innovantes et les plus dynamiques au monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site starwoodhotels.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767935/Starwood_Hotels_1HC_Lobby_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767936/Starwood_Hotels_1HC_Willow_House_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767937/Starwood_Hotels_1CH_Flora_House_Balcony_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767938/Starwood_Hotels_1CH__Standard_Room_Image_Credit__Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767942/Starwood_Hotels_1CH_Fjora_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767939/Starwood_Hotels_1CH_PAERE_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767940/Starwood_Hotels_1CH_Terrace_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767941/Starwood_Hotels_1CH_Staircase_Image_Credit_Mikkel_Vang.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2698139/5498884/1H_Copenhagen_Logo_Vertical_RGB_Black.jpg