OUVERTURE AU PUBLIC DE LA BIENNALE DES ARTS ISLAMIQUES 2025

La Biennale des arts islamiques est la première, et jusqu'à présent la seule, exposition biennale au monde consacrée aux arts de la civilisation islamique. Il s'agit d'un projet mondial ancré en Arabie saoudite qui insiste sur la pertinence contemporaine de la tradition, par la présence d'objets historiques et de nouvelles commandes artistiques.

L'édition 2025 de la Biennale rassemble des prêts provenant de plus de 30 grandes institutions mondiales, dont la Bibliothèque apostolique du Vatican (Cité du Vatican), le Musée du Louvre (Paris) et le Victoria and Albert Museum (Londres), ainsi que des collections consacrées spécifiquement aux arts et cultures islamiques, telles que l'Institut Ahmed Baba d'enseignement supérieur et de recherche islamique (Tombouctou), le Musée d'art islamique (Doha) et l'Institution des manuscrits de Türkiye (Istanbul). En outre, la Biennale s'est associée à des institutions de toute l'Arabie saoudite, offrant aux visiteurs la possibilité de voir des objets et des œuvres d'art provenant des lieux saints de La Mecque et de Médine.

L'exposition s'étend sur cinq salles d'exposition et des espaces extérieurs, occupant 100 000 mètres carrés d'espace d'exposition, et présente plus de 500 objets en dialogue avec des œuvres d'art contemporain. Plus de 30 artistes d'Arabie saoudite, de la région du Golfe et du monde entier y participent. Pour sa deuxième édition, la Biennale présente pour la première fois l'intégralité de la Kiswah, l'étoffe qui recouvre la sainte Kaaba, en dehors de La Mecque.

Dirigée par les directeurs artistiques Julian Raby, Amin Jaffer et Abdul Rahman Azzam, ainsi que par l'artiste saoudien Muhannad Shono en tant que conservateur de l'art contemporain, la biennale offre un aperçu de la manière dont les cultures du monde entier interagissent et perdurent. En juxtaposant des objets historiques issus des cultures islamiques à des œuvres d'art contemporain, la biennale explore la manière dont la foi est vécue, exprimée et célébrée par le biais de sentiments, de pensées et de créations.

La Biennale des arts islamiques a lieu à Djeddah, une ville qui a été un point de rencontre des cultures pendant des siècles. Le site est le terminal Hajj occidental de l'aéroport international King Abdulaziz, qui résonne de souvenirs et d'émotions pour des millions de pèlerins musulmans qui entreprennent chaque année leurs voyages sacrés pour le Hajj et la Omra. L'exposition sera visible jusqu'au 25 mai 2025.

