2025年イスラム芸術ビエンナーレが一般公開

ジッダ(サウジアラビア), 2025年1月27日 /PRNewswire/ -- 第2回イスラム芸術ビエンナーレ「その間にあるすべて(And All That Is In Between)」が、サウジアラビア文化省補佐官ラカン・ビン・イブラヒム・アル・タウク閣下の出席のもと、一般公開されました。

イスラム芸術ビエンナーレは、イスラム文明の芸術に特化した世界初かつ現在唯一のビエンナーレ形式の展示会です。これは、歴史的な遺物の展示や新たなアート作品の委託制作を通じて、伝統の現代的な関連性を示す、サウジアラビアにルーツを持つ、極めてグローバルなプロジェクトです。