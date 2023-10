Ouverture des candidatures pour le concours international Design Your Climate Action de BE OPEN, destiné aux jeunes créatifs et axé sur l'ODD 13

LONDRES, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Design Your Climate Action est un concours international développé par l'initiative éducative humanitaire BE OPEN et ses partenaires. Il est ouvert à tous les étudiants, diplômés et jeunes professionnels spécialisés dans les domaines du design, de l'architecture, de l'ingénierie et des médias au niveau mondial. Le concours vise à encourager la création de solutions innovantes par des jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable ; le concours est axé sur l'ODD 13 des Nations Unies : Action pour le climat.

BE OPEN est fermement convaincu que la créativité fait partie intégrante de la transition vers une existence durable. Pour atteindre les objectifs des Nations Unies, nous devons sortir des sentiers battus. Nous avons besoin d'une pensée créative – une réflexion conceptuelle – et d'une action créative. Le design a un rôle crucial à jouer en tant qu'instrument ou véhicule pour la mise en œuvre des ODD des Nations Unies.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a expliqué l'objectif du projet : « Je suis certaine qu'impliquer les jeunes créatifs dans l'élaboration de solutions centrées sur les ODD est un moyen très sain de sensibiliser aux principes de durabilité et d'encourager le développement d'idées innovantes prometteuses. Nos candidats sont capables de travailler dur, de s'engager et de faire preuve de créativité, et nous croyons en leur capacité de faire une réelle différence et d'inspirer le changement pour un avenir plus durable pour nous tous. »

La réalisation de l'ODD 13 est impossible sans garantir qu'un nombre croissant de ménages, de collectivités et d'entreprises de production utilisent des technologies d'énergie verte. Par conséquent, les participants sont encouragés à réfléchir à la question : « Que peut-on faire pour lutter contre le changement climatique et ses effets à tous les niveaux de notre vie : de la mise en place de nouvelles politiques nationales à l'adoption de nouvelles technologies par les industries et le passage à des pratiques plus vertes à la maison ? »

Les projets pour le concours doivent être soumis d'ici le 31 décembre 2023 et se rapportent à l'une des catégories de soumission suivantes : Le renforcement de la résilience et de l'adaptation, L'énergie du changement et Les solutions offertes par la nature.

BE OPEN récompensera les meilleurs projets par cinq prix sous la forme d'une somme d'argent allant de 2 000 € à 5 000 €.

Design Your Climate Action est le cinquième concours du programme dédié aux ODD développé par BE OPEN. Chaque année, la fondation choisit de se concentrer sur un objectif particulier et a jusqu'à présent couvert l'ODD 12 : Consommation et production durables, l'ODD 11 : Villes et communautés durables, l'ODD 2 : Faim « zéro » et l'ODD 7 : Une énergie abordable et propre.

SOURCE BE OPEN Foundation