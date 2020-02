Ouverture du XXIIe Festival Habanos

Les participants, venus de plus de 60 pays, bénéficieront d'un programme complet d'activités conçues pour explorer certains aspects de la culture Habanos : visites des plantations dans la région de Partido*, San Antonio de Los Baños*, à Artemisa, et visites des usines de La Corona et Partagás pour en savoir plus sur le processus de production de Habanos dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Le Salon professionnel et, en particulier, la Soirée de bienvenue, ouvriront le XXIIe Festival Habanos. Le Salon professionnel est le point de rencontre et d'échange pour les professionnels de l'industrie du tabac du monde entier et la Soirée de bienvenue, qui se tiendra au Club Habana, rendra hommage à la marque Bolívar avec la présentation de Bolívar Reserva Cosecha 2016.

Le programme comprendra également des sessions pratiques et des discours liminaires animés par des experts de renom dans le monde de Habanos, réunis lors du Séminaire international, qui ouvrira ses portes le mercredi 26 février. La XXIIe édition du Festival Habanos organisera, pour la troisième année consécutive, le Habanos World Challenge.

La Soirée dédiée au 30e anniversaire de la Casa del Habano et au 85e anniversaire de la marque Montecristo aura lieu mercredi dans la salle de réception d'El Laguito, le 26 février, avec un dîner pour 550 invités préparé pour le plaisir des amateurs des cigares haut de gamme les plus prestigieux au monde.

Le 28 février, la Soirée de gala dédiée à la marque Romeo y Julieta sera le grand final du Festival. Cette soirée, regorgeant de surprises, se terminera par les Habanos Awards et la traditionnelle vente aux enchères humidors, dont tous les bénéfices seront reversés au système de santé publique cubain.

*Appellations d'origine protégée

