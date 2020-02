Aproxima-se o XXII Festival dos Habanos

Os participantes, de mais de 60 países, irão desfrutar um programa completo, com muitas atividades concebidas para explorar alguns aspectos da cultura dos Habanos: turnês pelas plantações para a área do Partido*, San Antonio de los Baños*, em Artemisa, e turnês pelas fábricas de La Corona e Partagás, para saber mais sobre o processo de produção dos Habanos em toda sua cadeia de valor.

A Feira Comercial e, particularmente, a Noite de Boas-vindas, irão abrir o XXII Festival dos Habanos. A Feira Comercial é o ponto de encontro e intercâmbio dos profissionais do setor de tabaco de todo o mundo e a Noite de Boas-vindas, que será realizada no Club Habana, irá homenagear a marca Bolívar, com a apresentação do Bolívar Reserva Cosecha 2016.

O programa terá ainda sessões práticas e palestras temáticas, conduzidas por especialistas renomados no mundo dos Habanos, que irão se encontrar no Seminário Internacional, a ser aberto em 26 de fevereiro (quarta-feira). A XXII edição do Festival dos Habanos irá organizar, pelo terceiro ano consecutivo, o Desafio Mundial dos Habanos (Habanos World Challenge).

A noite dedicada ao 30o aniversário da La Casa del Habano e ao 85º aniversário da marca Montecristo será realizada no salão de recepção de El Laguito, em 26 de fevereiro (quarta-feira, com um jantar para 500 convidados, concebido para o desfrute dos entusiastas dos charutos premium mais prestigiosos do mundo.

Em 28 de fevereiro, a Noite de Gala dedicada à marca Romeo y Julieta será a apoteose do festival. Essa noite, cheia de surpresas, irá terminar com a Premiação dos Habanos e com o Tradicional Leilão de Umidores, com toda a arrecadação indo para o Sistema de Saúde Pública de Cuba.

* Denominação de origem protegida.

