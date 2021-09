OverIT annonce la scission du groupe Engineering par Bain Capital et Neuberger Berman et Paolo Bergamo comme nouveau PDG

FIUME VENETO, Italie, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- OverIT a annoncé aujourd'hui qu'à partir d'octobre, l'entreprise quittera le groupe Engineering pour devenir une entité indépendante contrôlée par Bain Capital et Neuberger Berman.

Par ailleurs, Paolo Bergamo a été nommé Président et Directeur Général d'OverIT. Avant de rejoindre OverIT, Bergamo était Vice-président senior de la gestion des produits chez Salesforce à San Francisco, en Californie.

Dans ses nouvelles fonctions, Bergamo dirigera l'équipe mondiale d'OverIT, sa stratégie de croissance et sa vision.

Bergamo possède une connaissance approfondie de la gestion des services sur site, avec plus de deux décennies d'expérience mondiale avérée dans le secteur des logiciels. Compte tenu de ses antécédents, Bergamo est idéalement placé pour diriger OverIT dans sa prochaine phase de croissance en tant qu'innovateur et en tant que visionnaire.

« La scission est le résultat d'un partenariat stratégique entre Neuberger Berman et Bain Capital, qui a pour objectif d'accélérer l'internationalisation d'OverIT et de construire le leader mondial du logiciel de gestion des services sur le terrain grâce à des investissements accrus » a déclaré Piero Galli de Neuberger Berman.

« Lorsque nous cherchions un nouveau PDG pour conduire la croissance d'OverIT et atteindre les objectifs ambitieux que nous avons fixés, nous voulions quelqu'un qui comprenne profondément non seulement le secteur dans lequel OverIT opère, mais aussi l'ambition de nos fonds et la culture d'une entreprise mondiale. Paolo a fait ses preuves en matière de leadership et d'expansion des entreprises technologiques ; nous sommes heureux qu'il se joigne à nous pour diriger l'entreprise dans la prochaine phase de croissance », a déclaré Giovanni Camera de Bain Capital.

« Je suis ravi de rejoindre OverIT à une période aussi passionnante » a déclaré Bergamo, « Lorsque Bain Capital et Neuberger Berman m'ont proposé l'ambitieux projet de faire connaître OverIT, l'un des fleurons de la technologie Made in Italy, à l'échelle internationale, j'ai estimé que je ne pouvais pas manquer cette grande opportunité. J'ai l'ambition de faire d'OverIT un pôle international permettant aux jeunes talents de la technologie de se développer et de libérer leur potentiel ».

OverIT, soutenu par des capitaux américains, dont le siège de développement en Italie et le bureau principal à Miami, est une multinationale avec plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans la gestion des services sur le terrain. La société est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et de consultation comme un fournisseur de premier plan dans les secteurs du FSM, de la gestion de la main-d'œuvre mobile et de l'AR. Elle fournit à plus de 300 clients internationaux et 150 000 utilisateurs de services sur le terrain une connaissance des processus, des fonctionnalités innovantes et des technologies de pointe.

Bain Capital, LP est l'une des principales sociétés privées d'investissement alternatif multi-actifs qui crée un impact durable pour nos investisseurs, nos équipes, nos entreprises et les communautés dans lesquelles nous vivons. Depuis notre création en 1984, nous avons mis à profit nos connaissances et notre expérience pour nous développer de manière organique dans de nombreuses catégories d'actifs, notamment le capital-investissement, le crédit, les fonds publics, le capital-risque, l'immobilier et d'autres domaines d'intérêt stratégique. La société a des bureaux sur quatre continents, plus de 1 200 employés et environ 140 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le site www.baincapital.com .

Neuberger Berman, fondé en 1939, est un gestionnaire d'investissement privé, indépendant et appartenant à ses employés. La société gère une gamme de stratégies - notamment des fonds d'actions, des fonds à revenu fixe, des fonds quantitatifs et multi-classes d'actifs, des fonds de capital-investissement, des fonds immobiliers et des fonds spéculatifs - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels du monde entier. La société gère 433 milliards de dollars d'actifs clients au 30 juin 2021. NB Renaissance soutient les entrepreneurs et des équipes de direction ambitieux dans le but de créer des entreprises leaders sur le marché. Faisant partie de Neuberger Berman depuis 2015, NB Renaissance gère aujourd'hui 2,0 milliards d'euros d'engagements d'un pool d'investisseurs italiens et internationaux de grande qualité. NB Renaissance est actuellement investie dans 12 entreprises, qui comprennent certaines des meilleures entreprises italiennes. NB Renaissance peut compter sur une équipe de 20 professionnels du capital investissement de Neuberger Berman en Italie, soutenue par la plateforme de capital-investissement de Neuberger Berman, qui compte plus de 245 professionnels.

