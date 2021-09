OverIT Anuncia o Spin-off do Engineering Group pela Bain Capital e Neuberger Berman e Paolo Bergamo como Novo CEO

FIUME VENETO, Itália, 16 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A OverIT anunciou hoje que, a partir de outubro, a empresa será desmembrada do Engineering Group para ser uma entidade independente controlada pela Bain Capital e Neuberger Berman.

Além disso, Paolo Bergamo foi nomeado presidente e CEO da OverIT. Antes de ingressar na OverIT, Bergamo foi vice-presidente sênior de gestão de produtos da Salesforce em São Francisco, Califórnia.

Em sua nova função, Bergamo irá liderar a equipe global, a estratégia de crescimento e a visão da OverIT.

Bergamo tem amplo conhecimento em gestão de serviços de campo, com mais de duas décadas de experiência global comprovada no setor de software. Em razão do seu histórico, Bergamo está em posição ideal para liderar a OverIT em sua próxima fase de crescimento como inovador e visionário.

"O desmembramento é o resultado de uma parceria estratégica entre Neuberger Berman e Bain Capital, com o objetivo de acelerar a internacionalização da OverIT e construir o líder global de software de gerenciamento de serviços de campo por meio de investimentos adicionais", disse Piero Galli, da Neuberger Berman.

"Ao procurar um novo CEO para liderar a jornada de crescimento da OverIT e alcançar as metas ambiciosas que estabelecemos, desejávamos contar com alguém que compreendesse de forma ampla não só o setor em que a OverIT opera, mas também a ambição de nossos fundos e a cultura de uma empresa global. Paolo tem capacidade comprovada de liderança e um histórico de escalar empresas de tecnologia; temos o prazer de recebê-lo para liderar a empresa na próxima fase de crescimento", afirmou Giovanni Camera, da Bain Capital.

"Estou entusiasmado por ingressar na OverIT em um momento tão emocionante", disse Bergamo. Ele complementou: "Quando a Bain Capital e Neuberger Berman me propuseram o ambicioso projeto de conduzir a OverIT, um dos carros-chefe da tecnologia Made in Italy, à vanguarda internacional, eu senti que não poderia perder esta grande oportunidade. Tenho a ambição de fazer da OverIT um centro internacional para jovens talentos da tecnologia crescerem e desenvolverem seu potencial".

Respaldada por capital dos Estados Unidos com sede em desenvolvimento na Itália e escritórios principais em Miami, a OverIT é uma empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial em gerenciamento de serviços de campo. A empresa é reconhecida por grandes organizações globais de assessoria e consultoria como fornecedora líder nos setores de GSC, gestão de força de trabalho móvel e RA, oferecendo a mais de 300 clientes internacionais e 150 mil usuários de serviços de campo conhecimento de processo, funcionalidades inovadoras e tecnologias de ponta.

A Bain Capital, LP é uma das principais empresas privadas de investimento alternativo de múltiplos ativos do mundo que cria impacto duradouro para nossos investidores, equipes, negócios e comunidades em que vivemos. Desde nossa fundação em 1984, aplicamos nossa visão e experiência para expandir organicamente para várias classes de ativos, incluindo capital privado, crédito, capital público, capital de risco, imóveis e outras áreas estratégicas de foco. A empresa conta com escritórios em quatro continentes, mais de 1.200 funcionários e aproximadamente 140 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Para saber mais, acesse www.baincapital.com.

A Neuberger Berman, fundada em 1939, é uma gestora de investimentos privada, independente e de propriedade dos empregados. A empresa gerencia uma gama de estratégias, incluindo ações, renda fixa, múltiplas classes de ativos permanentes e quantitativos, capital provado, imóveis e fundos hedge, em nome de instituições, consultores e investidores individuais em todo o mundo. A empresa faz a gestão de 433 bilhões de dólares em ativos de clientes em 30 de junho de 2021. A NB Renaissance oferece suporte a empreendedores ambiciosos e equipes de gestão com o objetivo de criar empresas líderes de mercado. Integrante da Neuberger Berman desde 2015, a NB Renaissance atualmente faz a gestão de dois bilhões de euros de compromissos de um grupo de investidores italianos e internacionais de alta qualidade. A NB Renaissance está atualmente investindo em 12 empresas, que incluem algumas das empresas italianas de excelência. A NB Renaissance pode contar com uma equipe de 20 profissionais de capital privado da Neuberger Berman na Itália, com o suporte da mais ampla plataforma com capital privado da Neuberger Berman de mais de 245 profissionais.

