Overstory dévoile les premiers modèles d'IA capables de prédire les pannes de courant et les feux de forêt avec une précision extrême

Les services publics passent d'une logique de détection et de réaction à une logique de prévention. Ces nouveaux modèles d'IA donnent aux opérateurs la possibilité d'agir avant que les pannes et les incendies ne se produisent.

Les nouvelles solutions Outage Model et Ignition Model d'Overstory identifient les arbres, les arbustes et les équipements les plus susceptibles de déclencher un feu de forêt ou de provoquer une panne d'électricité, ce qui permet aux opérateurs de disposer d'une liste hiérarchisée des mesures à prendre avant qu'un incident ne se produise.

identifient les arbres, les arbustes et les équipements les plus susceptibles de déclencher un feu de forêt ou de provoquer une panne d'électricité, ce qui permet aux opérateurs de disposer d'une liste hiérarchisée des mesures à prendre avant qu'un incident ne se produise. Overstory Scenarios permet aux services publics de comparer le coût et la réduction potentielle des risques de tout programme de résilience en temps réel, ce qui garantit que les budgets opérationnels sont affectés aux travaux ayant le plus d'impact.

AMSTERDAM, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Overstory, la principale plateforme de résilience du réseau à laquelle font confiance six des dix plus grands services publics d'Amérique du Nord, annonce les premiers modèles d'IA du secteur qui prédisent où les pannes et les feux de forêt provoqués par des équipements publics sont les plus susceptibles de se déclarer. Les nouveaux modèles Ignition et Outage marquent le passage des cartes papier et des données subjectives à la planification de scénarios prédictifs, donnant aux opérateurs une vue hiérarchisée des travaux exacts qui permettront d'éviter le plus de dégâts par dollar dépensé.

Les services publics se trouvent dans une période de profonde transformation. La hausse des coûts, les tempêtes plus violentes et l'escalade des risques d'incendie convergent vers un secteur sous forte pression, obligeant les opérateurs à faire preuve d'ingéniosité pour chaque dollar dépensé et chaque kilomètre de réseau protégé. Au cours des sept dernières années, les services publics ont fait confiance à Overstory pour concevoir des programmes visant à réduire la végétation et le risque de feu de forêt sur l'ensemble de leur réseau. La publication d'aujourd'hui prolonge ce travail, en donnant aux opérateurs la possibilité de modéliser une série de scénarios pour prévoir où les risques sont les plus importants, ce qu'il en coûterait pour y faire face, et quelles actions peuvent les réduire le plus efficacement possible.

S'appuyant sur des années d'identification des risques, les nouveaux modèles prédisent les pannes et les départs de feu

Depuis sa création en 2018, Overstory a publié une série de modèles innovants qui analysent les données satellitaires et l'imagerie aérienne pour déterminer la hauteur des arbres, leur santé et les combustibles au sol dans les réseaux de services publics. Entraînés sur des millions de kilomètres et validés par des arboristes certifiés, ces modèles donnent aux services publics une vue étayée par des données sur la végétation et les risques liés aux combustibles, jusqu'au niveau d'un arbre ou d'un arbuste précis.

La version d'aujourd'hui ajoute une nouvelle couche : en intégrant l'historique des pannes et des départs de feu à des facteurs tels que l'âge des équipements et les données météorologiques, les modèles peuvent identifier les interventions spécifiques les plus susceptibles de prévenir le prochain incident, qu'il s'agisse d'enlever un arbre dépérissant, de tondre l'herbe sèche autour d'un poteau ou de remplacer un équipement vieillissant dans un couloir à haut risque.

Des cartes en papier à la modélisation dynamique des scénarios

Overstory Scenarios permet aux entreprises de services publics de modéliser des programmes de résilience pour gérer les risques d'incendies et ceux liés aux équipements et à la végétation sur l'ensemble de leurs réseaux. Pendant des décennies, les entreprises de services publics ont fait face à des risques croissants en déployant davantage de ressources, une réponse logique compte tenu des outils disponibles à l'époque. Mais comme les coûts continuent de grimper, cette approche n'est plus tenable. Les entreprises de services publics et les régulateurs visionnaires réclament une approche plus prédictive et davantage axée sur les données : une solution qui tienne compte d'un plus grand nombre de risques dans le cadre des budgets dont ils disposent.

Overstory Scenarios comble cette lacune. Les équipes peuvent concevoir des programmes basés sur les risques, explorer des scénarios alternatifs et évaluer le rapport coûts/réduction des risques. L'analyse qui prenait autrefois des semaines peut désormais être effectuée en temps réel, ce qui aide les services publics à déterminer où se situent les risques, ce qu'il en coûte pour y faire face et comment réduire le plus possible les risques pour chaque dollar dépensé.

« Depuis des années, on demande aux entreprises de services publics de faire plus avec moins, alors que les tempêtes et les incendies de forêt sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Ce dont les services publics ont besoin aujourd'hui, c'est de prévoyance : la capacité d'agir avant qu'une panne ou un incendie ne se produise. Pour la toute première fois, cela est rendu possible grâce à ces modèles »



Fiona Spruill, CEO, Overstory

Grâce à ces informations, les entreprises de services publics peuvent continuer à tenir leur engagement long-termiste : une énergie sûre, fiable et abordable.

Pour plus d'informations, visitez le site overstory.com.

À propos d'Overstory :

Overstory est la plateforme de résilience des réseaux d'entreprise qui aide les services publics à prévenir les pannes et les incendies. À l'aide d'images satellites et de modèles d'IA exclusifs, Overstory analyse les risques liés à la végétation et l'état des combustibles sur l'ensemble du réseau d'un service public, en mettant en évidence les interventions à plus fort impact et les compromis qu'elles impliquent. Conçu pour répondre à la réalité opérationnelle spécifique à chaque service public, Overstory aide les équipes à orienter chaque dollar vers les zones les plus à risque afin d'assurer la sécurité des communautés. Overstory bénéficie de la confiance de six des dix plus grandes entreprises de services publics d'Amérique du Nord et est soutenue par Blume Equity, Energy Impact Partners, B Capital et Semapa Next. La société est basée à Boston et Amsterdam.

Relations avec la presse :

Cait Harding

VP du marketing

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