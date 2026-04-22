-Overstory presenta los primeros modelos de IA para predecir cortes de energía e incendios forestales con precisión a nivel de árbol

Las empresas de servicios públicos están pasando de una mentalidad de detección y reacción a una centrada en la prevención. Los nuevos modelos de IA brindan a los operadores la capacidad de anticiparse a los cortes de energía y los incendios.

Los nuevos modelos de interrupción y de ignición de Overstory identifican los árboles, arbustos y activos de servicios públicos con mayor probabilidad de iniciar el próximo incendio forestal o provocar un apagón, proporcionando a los operadores una lista priorizada de las medidas que deben tomar antes de que ocurra un incidente.

identifican los árboles, arbustos y activos de servicios públicos con mayor probabilidad de iniciar el próximo incendio forestal o provocar un apagón, proporcionando a los operadores una lista priorizada de las medidas que deben tomar antes de que ocurra un incidente. Overstory Scenarios permite a las empresas de servicios públicos comparar en tiempo real el coste y la posible reducción de riesgos de cualquier programa de resiliencia, garantizando que los presupuestos operativos se destinen a las acciones de mayor impacto.

AMSTERDAM, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Overstory, la plataforma líder en resiliencia de redes eléctricas, en la que confían 6 de las 10 mayores empresas de servicios públicos de Norteamérica, anunció hoy los primeros modelos de IA del sector que predicen dónde es más probable que se produzcan cortes de suministro e incendios forestales provocados por las empresas de servicios públicos. Los nuevos modelos de ignición y cortes de suministro representan un cambio radical, pasando de los mapas en papel y los datos subjetivos a la planificación predictiva de escenarios, lo que proporciona a los operadores una visión priorizada del trabajo exacto que minimizará los daños por cada dólar invertido.

Las empresas de servicios públicos están atravesando un momento de profunda transformación. El aumento vertiginoso de los costes, las tormentas más severas y el creciente riesgo de incendios forestales están afectando a un sector ya sobrecargado, lo que obliga a los operadores a optimizar el uso de cada dólar invertido y cada kilómetro de red que protegen. Durante los últimos siete años, las empresas de servicios públicos han confiado en Overstory para diseñar programas que reduzcan la vegetación y el riesgo de incendios forestales en toda su red. El lanzamiento de hoy amplía este trabajo, brindando a los operadores la capacidad de modelar diversos escenarios para predecir dónde se concentran los riesgos, cuánto costaría abordarlos y qué acciones pueden reducirlos de manera más eficiente.

Basados en años de identificación de peligros, los nuevos modelos predicen cortes de energía e incendios

Desde su fundación en 2018, Overstory ha lanzado una serie de modelos innovadores que analizan datos satelitales e imágenes aéreas para determinar la altura y la salud de los árboles, así como la cantidad de combustible en el suelo en las redes de servicios públicos. Entrenados a lo largo de millones de kilómetros y validados exhaustivamente por arboristas certificados, estos modelos proporcionan a las empresas de servicios públicos una visión basada en datos del riesgo de vegetación y combustible en cada tramo, hasta el nivel de cada árbol o arbusto.

El anuncio de hoy añade una nueva dimensión: al incorporar el historial de interrupciones e incendios de una empresa de servicios públicos, junto con factores como la antigüedad de los activos y los datos meteorológicos, los modelos pueden identificar las intervenciones específicas con mayor probabilidad de prevenir el próximo incidente, ya sea la tala de un árbol moribundo, el corte de la hierba seca alrededor de un poste o la sustitución de un activo obsoleto en un corredor de alto riesgo de incendio.

De mapas en papel a modelado de escenarios dinámicos

Overstory Scenarios permite a las empresas de servicios públicos modelar dinámicamente programas de resiliencia para abordar los riesgos de incendios forestales, activos y vegetación en sus redes. Durante décadas, las empresas de servicios públicos han afrontado el creciente riesgo desplegando más recursos, una respuesta lógica dadas las herramientas disponibles en ese momento. Pero a medida que los costes siguen aumentando, este camino ya no es sostenible. Las empresas de servicios públicos y los reguladores con visión de futuro exigen un enfoque más predictivo y basado en datos: uno que aborde un mayor riesgo dentro de los presupuestos disponibles.

Overstory Scenarios cierra esa brecha. Los equipos pueden diseñar programas basados en el riesgo, explorar escenarios alternativos y sopesar las ventajas y desventajas entre el coste y la reducción del riesgo. Los análisis que antes tardaban semanas ahora pueden realizarse en tiempo real, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a ver dónde reside el riesgo, cuánto cuesta abordarlo y cómo reducirlo al máximo con cada dólar invertido.

"Durante años, se les ha pedido a las empresas de servicios públicos que hagan más con menos, mientras que las tormentas y los incendios forestales aumentan en frecuencia e intensidad. Lo que necesitan ahora es previsión: la capacidad de actuar antes de que se produzca un apagón o un incendio. Eso es lo que estos modelos hacen posible por primera vez".



Fiona Spruill, consejera delegada, Overstory

Con esta información a su disposición, las empresas de servicios públicos pueden seguir cumpliendo su promesa: energía segura, fiable y asequible.

Para más información, visite overstory.com.

Acerca de Overstory:

Overstory es la plataforma empresarial de resiliencia de redes que ayuda a las empresas de servicios públicos a prevenir cortes de energía e incendios forestales. Mediante imágenes satelitales y modelos de IA propios, Overstory analiza el riesgo de la vegetación y las condiciones del combustible en toda la red de una empresa de servicios públicos, identificando las intervenciones de mayor impacto y las ventajas y desventajas de cada una. Diseñada para la realidad operativa única de cada empresa de servicios públicos, Overstory ayuda a los equipos a dirigir cada dólar a las áreas de mayor riesgo para mantener seguras a las comunidades. Overstory cuenta con la confianza de 6 de las 10 mayores empresas de servicios públicos de Norteamérica y está respaldada por Blume Equity, Energy Impact Partners, B Capital y Semapa Next. Su sede central se encuentra en Boston y Ámsterdam.

Contacto para medios:

Cait Harding

Vicepresidenta de Marketing

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