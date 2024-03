OVHcloud® US et OneNeck® annoncent un partenariat stratégique pour améliorer l'offre de Nutanix

RESTON, Virginie,, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- OVHcloud US, un fournisseur mondial de premier plan de services cloud, et OneNeck IT Solutions LLC, un fournisseur de premier plan de solutions et de services informatiques hybrides et multi-cloud, sont ravis d'annoncer un partenariat stratégique mis en place pour fournir des solutions améliorées centrées sur Nutanix à leur base de clients commune, dans un premier temps à travers les États-Unis. Cette collaboration marque une étape importante dans l'évolution du cloud et des services gérés, offrant aux entreprises une flexibilité, une performance et une évolutivité suprêmes pour leur infrastructure informatique critique.

Élargir l'horizon du cloud

Grâce à ce partenariat, OneNeck IT Solutions intégrera l'infrastructure robuste d'OVHcloud à son portefeuille ReliaCloud®, en commençant par les centres de données d'OVHcloud à Vint Hill, en Virginie, et à Hillsboro, en Oregon. Cet élargissement permet à OneNeck d'offrir sa gamme de produits ReliaCloud, y compris Disaster Recovery as a Service (DRaaS, Récupération en cas de catastrophe en tant que service)) et une suite de licences Nutanix et de services gérés directement aux clients OVHcloud, améliorant considérablement leurs capacités cloud et leurs offres de services.

Un partenariat fondé sur l'excellence

La collaboration entre OVHcloud et OneNeck est fondée sur l'excellence et l'innovation mutuelles. OVHcloud, réputé pour ses solutions cloud durables et performantes, apporte au partenariat un réseau de centres de données mondiaux en croissance constante et un vaste portefeuille de services cloud. OneNeck, reconnu comme le fournisseur de services de l'année au niveau mondial et américain par Nutanix, Inc. apporte plus de 150 certifications Nutanix et une expérience éprouvée dans la fourniture de solutions cloud de haute qualité, alimentées par Nutanix.

« Nous sommes ravis de nous associer à OVHcloud, en unissant nos forces pour améliorer nos offres de cloud. Cette collaboration ne témoigne pas seulement de notre engagement commun envers l'innovation et l'excellence, mais elle traduit également notre volonté de fournir à nos clients les solutions informatiques les plus avancées et les plus efficaces disponibles sur le marché. Il s'agit d'une étape importante pour nous, et nous sommes impatients de façonner ensemble l'avenir des services cloud », a déclaré Ted Wiessing, PDG de OneNeck IT Solutions.

« Grâce à ce partenariat, OVHcloud US et OneNeck réunissent au profit de leurs clients une infrastructure fiable et performante pour exploiter, automatiser et faire évoluer leur environnement Nutanix. Ensemble, notre objectif est de soutenir nos clients mutuels en simplifiant la gestion du cloud et en leur permettant d'apporter de la valeur sous forme de flexibilité, de rapidité et d'innovation à leurs organisations », a déclaré Michel Paulin, PDG d'OVHcloud.

« Cette initiative stratégique apporte notre infrastructure de classe mondiale aux clients ReliaCloud de OneNeck pour une expérience cloud inégalée », a déclaré Jeffrey Gregor, directeur général d'OVHcloud US. « Nous travaillons ensemble pour offrir un rendement et une valeur exceptionnels. Les clients de ReliaCloud auront l'esprit tranquille grâce à une tarification prévisible et transparente et à l'accès à nos centres de données américains respectueux de l'environnement. En outre, ils profiteront de notre tarification prévisible sans frais cachés tels que le coût de la bande passante de sortie. »

Répondre aux exigences des infrastructures informatiques modernes

Le partenariat répond à la demande croissante de solutions informatiques flexibles, évolutives et efficaces en offrant aux entreprises une suite complète de services, notamment :

Octroi de licences Nutanix en tant que service : Rendre les licences Nutanix plus accessibles aux clients d'OVHcloud, permettant une évolutivité et une gestion transparente des ressources cloud.

: Rendre les licences Nutanix plus accessibles aux clients d'OVHcloud, permettant une évolutivité et une gestion transparente des ressources cloud. Gestion de l'environnement Nutanix : Offrir aux clients OVHcloud des services de gestion experts pour leurs environnements Nutanix, garantissant des performances et une fiabilité optimales.

: Offrir aux clients OVHcloud des services de gestion experts pour leurs environnements Nutanix, garantissant des performances et une fiabilité optimales. Cloud privé hébergé ReliaCloud® : Fournir aux clients de OneNeck une solution de cloud privé hébergé qui tire parti de la puissance et de la portée de l'infrastructure d'OVHcloud, offrant une plateforme de cloud robuste, sécurisée et évolutive.

À propos de OneNeck IT Solutions

OneNeck IT Solutions LLC, une filiale en propriété exclusive de Telephone and Data Systems, Inc. (NYSE : TDS), est spécialisée dans les solutions multi-cloud, les services gérés, les services informatiques professionnels, le matériel et la connectivité locale via des centres de données de premier plan à travers les États-Unis.

À propos d'OVHcloud

OVHcloud US est une filiale d'OVHcloud, acteur mondial et premier fournisseur de services cloud en Europe, exploitant plus de 450 000 serveurs au sein de 42 centres de données répartis sur quatre continents. Depuis près de 25 ans, le groupe s'appuie sur un modèle intégré qui lui permet de maîtriser sa chaîne de valeur, de la conception de ses serveurs à la construction et la gestion de ses centres de données, en passant par l'exploitation de son réseau de fibre optique. L'entreprise s'engage à fournir un cloud durable et performant en mettant l'accent sur la souveraineté des données et la responsabilité environnementale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ovhcloud.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1504289/OneNeck_logo_TM_ID_d977e08ace93_Logo.jpg