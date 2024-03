OVHcloud® US und OneNeck® kündigen strategische Partnerschaft zur Erweiterung des Nutanix-Angebots an

RESTON, Va., 26. März 2024 /PRNewswire/ -- OVHcloud US, ein führender globaler Cloud-Anbieter, und OneNeck IT Solutions LLC, ein führender Anbieter von hybriden IT- und Multi-Cloud-Lösungen und -Dienstleistungen, freuen sich, eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, ihrem gemeinsamen Kundenstamm zunächst in den Vereinigten Staaten erweiterte Nutanix-zentrierte Lösungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Cloud- und Managed Services dar und bietet Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität, Leistung und Skalierbarkeit für ihre kritische IT-Infrastruktur.

Ausweitung des Cloud-Horizonts

Durch diese Partnerschaft wird OneNeck IT Solutions die robuste Infrastruktur von OVHcloud in sein ReliaCloud® Portfolio integrieren, beginnend mit den Rechenzentren von OVHcloud in Vint Hill, Virginia, und Hillsboro, Oregon. Diese Erweiterung ermöglicht es OneNeck, seine ReliaCloud-Produktlinie, einschließlich DRaaS (Disaster Recovery as a Service), sowie eine Reihe von Nutanix-Lizenzierungs- und Managed Services direkt den OVHcloud-Kunden anzubieten und damit deren Cloud-Fähigkeiten und Service-Angebote erheblich zu verbessern.

Eine Partnerschaft im Zeichen der Exzellenz

Die Zusammenarbeit von OVHcloud und OneNeck basiert auf gegenseitigen Spitzenleistungen und Innovationen. OVHcloud, bekannt für seine nachhaltigen und leistungsstarken Cloud-Lösungen, bringt in die Partnerschaft ein stetig wachsendes Netzwerk globaler Rechenzentren und ein umfangreiches Portfolio an Cloud-Services ein. OneNeck, von Nutanix, Inc. als Global and Americas Service Provider of the Year ausgezeichnet, verfügt über mehr als 150 Nutanix-Zertifizierungen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von hochwertigen, Nutanix-basierten Cloud-Lösungen.

„Wir freuen uns, mit OVHcloud zusammenzuarbeiten und unsere Stärken zu kombinieren, um unser Cloud-Angebot zu erweitern. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für Innovation und Exzellenz, sondern auch ein Zeichen für unser Engagement, unseren Kunden die fortschrittlichsten und effizientesten IT-Lösungen auf dem Markt zu bieten. Das ist ein bedeutender Schritt nach vorne für uns, und wir freuen uns darauf, die Zukunft der Cloud-Services gemeinsam zu gestalten", sagte Ted Wiessing, Geschäftsführer von OneNeck IT Solutions.

„Mit dieser Partnerschaft bringen OVHcloud US und OneNeck zum Nutzen ihrer Kunden eine zuverlässige und preisgünstige Infrastruktur für den Betrieb, die Automatisierung und die Skalierung ihrer Nutanix-Umgebung zusammen. Gemeinsam wollen wir unsere gemeinsamen Kunden unterstützen, indem wir die Verwaltung der Cloud vereinfachen und sie in die Lage versetzen, einen Mehrwert in Form von Agilität, Geschwindigkeit und Innovation für ihre Unternehmen zu schaffen", so Michel Paulin, Geschäftsführer von OVHcloud .

„Diese strategische Initiative bringt unsere Weltklasse-Infrastruktur zu den ReliaCloud-Kunden von OneNeck für ein unübertroffenes Cloud-Erlebnis", sagte Jeffrey Gregor, Generaldirektor, OVHcloud US. „Wir arbeiten zusammen, um großartige Leistung und Wert zu liefern. ReliaCloud-Kunden können sich auf eine vorhersehbare, transparente Preisgestaltung und den Zugang zu unseren umweltfreundlichen Rechenzentren in den USA verlassen. Darüber hinaus profitieren sie von unserer vorhersehbaren Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren wie z. B. Kosten für die Egress-Bandbreite."

Erfüllung der Anforderungen an eine moderne IT-Infrastruktur

Die Partnerschaft adressiert die wachsende Nachfrage nach flexiblen, skalierbaren und effizienten IT-Lösungen, indem sie Unternehmen eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter:

Nutanix-Lizenzierung als Service : Nutanix-Lizenzen werden für OVHcloud-Kunden leichter zugänglich gemacht, was eine nahtlose Skalierbarkeit und Verwaltung von Cloud-Ressourcen ermöglicht.

: Nutanix-Lizenzen werden für OVHcloud-Kunden leichter zugänglich gemacht, was eine nahtlose Skalierbarkeit und Verwaltung von Cloud-Ressourcen ermöglicht. Nutanix Management : Wir bieten OVHcloud-Kunden fachkundige Management-Services für ihre Nutanix-Umgebungen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

: Wir bieten OVHcloud-Kunden fachkundige Management-Services für ihre Nutanix-Umgebungen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. ReliaCloud® Hosted Private Cloud: OneNeck-Kunden erhalten eine private, gehostete Cloud-Lösung, die die Leistungsfähigkeit und Reichweite der OVHcloud-Infrastruktur nutzt und eine robuste, sichere und skalierbare Cloud-Plattform bietet.

Informationen zu OneNeck IT Solutions

OneNeck IT Solutions LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Telephone and Data Systems, Inc. (NYSE: TDS), ist spezialisiert auf Multi-Cloud-Lösungen, Managed Services, professionelle IT-Services, Hardware und lokale Konnektivität über erstklassige Rechenzentren in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter oneneck.com.

Informationen zu OVHcloud

OVHcloud US ist eine Tochtergesellschaft von OVHcloud, einem globalen Player und Europas führendem Cloud-Anbieter, der mehr als 450.000 Server in 42 Rechenzentren auf vier Kontinenten betreibt. Seit fast 25 Jahren stützt sich der Konzern auf ein integriertes Modell, das die Kontrolle über ihre Wertschöpfungskette gewährleistet, von der Entwicklung seiner Server über den Bau und die Verwaltung seiner Rechenzentren bis hin zum Betrieb seines Glasfasernetzes. Das Unternehmen ist bestrebt, eine nachhaltige, hochleistungsfähige Cloud bereitzustellen, bei der die Datensouveränität und die Verantwortung für die Umwelt eine große Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter ovhcloud.com.

