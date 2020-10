OWC führt neuen Hub für Thunderbolt™ 4 PCs ein

Highlights des OWC Thunderbolt Hub:

Der Thunderbolt, den Sie sich schon immer gewünscht haben: Fügen Sie Ihrem Computer jetzt erstmals voll funktionsfähige Thunderbolt-Anschlüsse mit voller Geschwindigkeit hinzu

Schließen Sie alles an: Gleiche Gerätekompatibilität und -leistung, unabhängig davon, ob die Geräte an den Hub oder direkt an Ihren Rechner angeschlossen sind

Verwalten Sie mehr Geräte: Schließen Sie Speicher , zwei 4K -Displays oder ein 5K / 6K / 8K -Display oder gar mehrere Zubehörkomponenten an, all das ist möglich

Einstellbare LED: Passen Sie die Beleuchtung an Ihre individuelle Arbeitssituation an

Integrierte Sicherheit: Kensington Nano Security Slot™ für diebstahlsichere Verkabelung

OWC ClingOn TM ready: Kabelstabilisator verhindert Unterbrechung der Arbeitssitzung und Datenverlust

„Als führendes Unternehmen im Bereich Thunderbolt-Integration und Zubehör ist OWC stolz darauf, marktführend zu sein und unseren ersten Thunderbolt 4 Hub für die neuen 11th Gen Intel® Core™ prozessorbasierten PCs anbieten zu können", so Larry O'Connor, CEO und Gründer von OWC. „Zusätzlich zu der Möglichkeit, die Anzahl der Thunderbolt-Ports, zu denen die Benutzer Zugang haben, zu erweitern, wird die neue Möglichkeit, separate Ketten zu erstellen und mehr Geräte von einzelnen Computer-Ports aus anzuschließen, die Arbeitsabläufe revolutionieren."

Daisy Chains können komplex sein. In der Vergangenheit verursachte das Entfernen eines Gerätes außer dem letzten in einer Daisy Chain eine Unterbrechung, die alle Geräte unbrauchbar machte, bis die Kette wieder hergestellt war. Mit dem Thunderbolt Hub von OWC können Sie eine separate Multiport-Zubehörarchitektur erstellen, die aus drei „Baumzweig"-Ketten besteht, sodass Sie Geräte aus einer Kette entfernen können, ohne die anderen zu beeinträchtigen oder zu trennen. Jetzt können Sie mehrere mobile SSDs direkt an den OWC Thunderbolt Hub anschließen, um die schnellste Geschwindigkeit zu erleben, die Ihr Speichergerät liefern kann.

Preise und Verfügbarkeit:

Der OWC Thunderbolt Hub ist in der EU zum Vorbestellen über MacSales.com für $149,00 erhältlich und wird ab Ende Oktober ausgeliefert.

Über OWC

Other World Computing (OWC) wurde 1988 gegründet. Wir sind bestrebt, Mac- und PC-Enthusiasten dabei zu unterstützen, durch intelligente Technologie mehr und höhere Ziele zu erreichen. Wir sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: OWC-Lösungen sind auf Langlebigkeit und langfristigen Einsatz ausgelegt und ermöglichen es den Anwendern, ihre Technologieinvestitionen zu maximieren. Unternehmerische Nachhaltigkeit ist unsere Priorität. Die mit erneuerbarer Energie betriebenen OWC-Hauptniederlassungen vor Ort gehören weltweit zu den ersten, die die LEED-Auszeichnung in Platin erhalten haben. Unsere unvergleichliche Bibliothek mit Schritt-für-Schritt-Do-It-Yourself/Informationsvideos und unser preisgekröntes technisches Support-Team unterstützen Ihre Technologieanforderungen noch lange nach dem Kauf. Vom Schreibtisch zu Hause über das Unternehmens-Rack bis hin zum Tonstudio, zum Filmset und darüber hinaus... wir haben alles im Griff, damit Sie keine Kompromisse eingehen müssen.

