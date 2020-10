OWC lanza un nuevo centro para Thunderbolt™ 4 PCs

Lo más destacado de OWC Thunderbolt Hub:

Todo lo que siempre has deseado en Thunderbolt: Por primera vez, se añade una velocidad superior y puertos completamente funcionales a tu ordenador

Conecta todo: Se consigue la compatibilidad con los mismos dispositivos y rendimiento, independientemente de si se conectan en el centro o directamente en la máquina

Gestión de más dispositivos: Conecta el almacenamiento, dos pantallas 4K o una pantalla 5K/ 6K / 8K , con múltiples accesorios, según lo nombres, lo podrás utilizar

LED ajustable: La iluminación personalizada para los entornos de trabajo únicos

Seguridad integrada: Kensington Nano Security Slot™ para un cableado anti-robo

Compatible OWC ClingOn TM : el estabilizador de cable previene la interrupción de la sesión de trabajo y la pérdida de datos

"Como líder en integración y accesorios Thunderbolt, OWC se enorgullece de liderar el mercado y ofrecer el primer centro Thunderbolt 4 para la nueva 11th Gen Intel® Core™ de procesadores para PCs", explicó Larry O'Connor, consejero delegado y fundador de OWC. "Además de proporcionar a los usuarios la capacidad de ampliar la cifra de puertos de Thunderbolt para los que cuentan con acceso, la nueva capacidad para crear cadenas separadas y conectar más dispositivos a los puertos de ordenador individuales revolucionará los flujos de trabajo".

Las cadenas conectadas en serie pueden ser complejas. En el pasado, la eliminación de cualquier dispositivo además del último de una cadena en serie puede causar una interrupción que convierta a todos los dispositivos como inutilizables hasta que la cadena se re-establezca de nuevo. OWC Thunderbolt Hub te permite crear una arquitectura de accesorio de múltiples puertos separada formada por cadenas de "ramificaciones de árbol", por lo que podrás eliminar los dispositivos desde una cadena sin que afecte ni se desconecte de los otros. Ya se pueden conectar múltiples SSDs portátiles directamente en el OWC Thunderbolt Hub para experimentar la velocidad más rápida que puede desplegar tu dispositivo de almacenamiento.

Precio y disponibilidad

El OWC Thunderbolt Hub está disponible en la UE para pedidos previos por medio de MacSales.com a un precio de 149 dólares, y comenzará a enviarse a finales de octubre.

Acerca de OWC

Other World Computing (OWC) se fundó en 1988. Nos dedicamos a ayudar a los aficionados a los Mac y PCs a hacer más y llegar más alto por medio de la tecnología inteligente. Nos centramos en la sostenibilidad: las soluciones OWC se construyen para durar, recorrer la distancia y permitir a los usuarios maximizar su inversión de tecnología. La sostenibilidad de los negocios es nuestra prioridad. La sede central que utiliza energía renovable de OWC está entre las primeras del mundo en recibir el premio LEED Platinum. Nuestra biblioteca sin precedentes de videos paso a paso DIY (hazlo tú mismo)/información y el equipo de apoyo técnico revolucionario apoya nuestras necesidades de tecnología mucho después de llevar a cabo la compra. Desde el hogar hasta el escritorio, hasta el exhibidor empresarial, el estudio de grabación de audio, el set de cine, y mucho más… te tenemos cubierto, por lo que nunca tendrás que comprometerte.

© 2020 Other World Computing, Inc. Todos los derechos reservados. Apple y Mac son las marcas registradas de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Intel y Thunderbolt son marcas registradas de Intel Corporation, registrada en Estados Unidos y/o otros países. El resto de marcas podrían ser marcas o marcas registradas propiedad de sus respectivos dueños.

