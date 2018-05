OWC va parrainer un projet de photographie consacré à l'eau durable en Afrique

Ce projet sera lancé le vendredi 18 mai au Two Oceans Aquarium à Cape Town (Afrique du Sud). Lors de cet événement, Florian Wagner et d'autres collaborateurs écologistes présenteront des œuvres qui examinent la manière dont l'eau affecte la condition humaine dans des environnements en situation de stress au niveau des ressources et en pleine évolution.

Le projet African Waters 360° de Wagner vise à documenter la beauté de l'Afrique tout en sensibilisant le public à la nécessité d'une politique responsable de l'eau. Le programme servira également de projet de collecte de fonds en faveur d'organisations bénévoles qui œuvrent pour l'assainissement de l'eau, avec objectif la collecte de 250 000 dollars.

Pour le fondateur et PDG d'OWC, Larry O'Connor : « Nous sommes très heureux de soutenir Florian Wagner dans cet important projet. Non seulement ses œuvres sont importantes d'un point de vue artistique, mais il partage également l'attachement d'OWC à l'examen du monde qui nous entoure, et à la découverte de manières d'améliorer l'environnement à l'échelle locale et mondiale. Nous adhérons tous à cette obligation, et OWC s'attèle à collecter des fonds en faveur d'organisations qui donnent aux communautés locales un accès à de l'eau propre et qui améliorent le niveau de vie des résidents. Nous sommes heureux de poursuivre cette action via ce projet. »

OWC soutient Wagner et son équipe avec une gamme de solutions de flux de tâches qui garantiront que les images capturées pendant leur excursion restent sûres et protégées. Les professionnels comme les prosommateurs doivent avoir la garantie que le contenu qu'ils créent peut être sauvegardé sans crainte, et OWC Envoy Pro EX (VE) avec Thunderbolt 3, OWC Mercury Elite Pro Mini et OWC ThunderBay 4 avec Thunderbolt 3 permettent à l'équipe de Florian de sauvegarder leurs travaux en toute sécurité. Wagner est un ambassadeur de Leica Camera, et le projet African Waters 360° est également parrainé par Garmin, Yeti et Leatherman.

L'événement de lancement le 18 mai sera accessible au public, avec des présentations sur l'eau et l'environnement ainsi que des expositions de photos, le tout dans les magnifiques locaux du Two Oceans Aquarium. Cet événement se tiendra de 18 h 30 à 21 heures, heure locale. Les billets peuvent être achetés ici.

À propos de Florian Wagner

Florian Wagner est photographe et pilote d'hélicoptère basé à Munich (Allemagne). Ses œuvres, qui ont été publiées dans des publications comme National Geographic, GQ et Focus, explorent souvent la vie sauvage et l'environnement. Son périple à travers l'Afrique peut être suivi sur : African Waters 360°.

À propos d'OWC

Servant la communauté Apple partout dans le monde depuis 1988, OWC est devenue le fabricant fiable et fournisseur de mises à jour par excellence pour les amateurs d'Apple et de PC grâce à son vaste catalogue d'accessoires, de solutions de stockage et de mises à jour mémoire pour pratiquement tous les ordinateurs Mac fabriqués ces dix dernières années. Salué pour son service à la clientèle primé, OWC offre un appui technique complet depuis les États-Unis aux utilisateurs Mac et PC dans le monde entier et des vidéos complètes d'installation et d'appui étape par étape.

