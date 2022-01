Owl Ventures fecha mais de USD 1 bilhão em novos fundos para investimentos globais em EdTech

O crescimento contínuo da Owl Ventures e seu portfólio global na África, Ásia, Europa, América do Norte e América Latina está em sintonia com o crescimento meteórico do mercado de educação e treinamento de mais de seis trilhões de dólares, que passa por uma revolução digital. O crescimento do aprendizado combinado, trabalho remoto, surgimento de modelos diretos ao consumidor, aprendizado e capacitação empresarial, além do surgimento do aprendizado habilitado por IA, do aumento dos programas para dispositivos 1:1 e a integração rápida de RA/RV contribuíram para o crescimento global da tecnologia educacional.

As percepções únicas da Owl Ventures sobre a oportunidade do mercado global de EdTech são destacadas por seu investimento e relacionamento com a BYJU, a empresa de EdTech mais valiosa do mundo e a startup mais valiosa da Índia.

De acordo com Byju Raveendran, fundador e CEO da BYJU's, "a Owl Ventures tem sido uma parceira inestimável para a BYJU's, à medida que crescemos ao longo dos anos. Como especialista em EdTech, a Owl é uma investidora diferenciada que tem fornecido valor singular em muitas funções, incluindo aquisições, parcerias, talentos e expansão internacional."

Os novos fundos que a Owl Ventures levantou permitirão que a empresa continue a ser uma investidora líder ativa e em escala na próxima onda de empresas inovadoras globais de EdTech. Como o maior fundo do setor de EdTech, a Owl é capaz de financiar empresas do início ao fim e ser uma parceira excepcionalmente valiosa para empreendedores visionários. Esta praticidade na abordagem ajuda as empresas em várias funções, incluindo distribuição, parcerias, talentos, arrecadação de fundos e medição de resultados.

"Aproveitando a sólida rede global e o portfólio da Owl, conseguimos estabelecer várias parcerias estratégicas importantes, o que têm sido um enorme capacitador para nosso rápido crescimento da empresa e para nosso impacto global positivo na educação", disse Michael Bodekaer Jensen, cofundador e CEO da Labster.

A Owl Ventures continuou a crescer com os membros talentosos da equipe. Malvika Bhagwat, que lidera as plataformas de resultados e serviços de portfólio da Owl, foi promovida a sócia em 2021. A Malvika trabalha em estreita colaboração com empresas do portfólio para promover sua eficácia e esforços de medição de resultados, bem como estabelecer parcerias estratégicas de impacto e distribuição com a conceituada base institucional global de sócios limitados da Owl. Malvika também lidera a produção do relatório de resultados educacionais da Owl, que é um relatório anual robusto que detalha o impacto que as empresas do portfólio da Owl entregaram.

De acordo com Jessie Woolley-Wilson, CEO da DreamBox Learning, "a Owl Ventures desempenhou um papel fundamental na orientação da DreamBox do seu início até se tornar um líder global de escala em tecnologia de aprendizado adaptativo que atende ao mercados de matemática e leitura do ensino primário e secundário. A Owl trouxe um foco consistente e intencional para os resultados de aprendizado dos alunos para nossa diretoria, o que permitiu à nossa empresa alcançar um crescimento rápido, ao mesmo tempo em que manteve-se fiel à nossa missão de atender a todos os alunos, independentemente do CEP. Os incríveis profissionais da Owl foram parceiros inestimáveis para mim e para minha equipe e foram essenciais para nosso crescimento e impacto no sucesso ao longo de muitos anos. A Owl construiu uma organização de classe mundial projetada para expandir as melhores empresas de tecnologia educacional do mundo. Não poderíamos ter escolhido melhor parceiro de capital de risco."

Sobre a Owl Ventures

A Owl Ventures é o maior fundo de capital de risco do mundo, focado no mercado de EdTech com mais de 2 bilhões de dólares em ativos sob gestão. A empresa com sede no Vale do Silício investe em empresas líderes mundiais em tecnologia de educação em todo o espectro de educação, abrangendo o ensino primário e secundário, o ensino superior, o futuro do trabalho (mobilidade de carreira/aprendizado profissional) e o "EdTech+" (interseção da EdTech e de outros setores importantes, como FinTech e saúde). A Owl Ventures tem extensa expertise em domínios e aproveita uma rede global de parceiros, investidores e parceiros estratégicos limitados para ajudar os empreendedores a expandir seus negócios em empresas líderes de categoria transformadoras. Saiba mais em www.OwlVC.com. O relatório anual de resultados educacionais da Owl pode ser visualizado em www.OwlVC.com/outcomes.php.

