Owl Ventures lève 585 millions de dollars dans de nouveaux fonds afin d'investir dans les technologies de l'éducation à travers le monde

Depuis sa création en 2014, la société a effectué des investissements majeurs dans de nombreuses entreprises florissantes du marché mondial des technologies de l'éducation, dont les sociétés américaines Accelerate Learning (acquise par Carlyle Group), Degreed, DreamBox Learning (acquise par TPG Rise), Hazel Health, MasterClass, Newsela, Noodle Partners, Quizlet, Remind et des sociétés internationales telles que BYJU's, Labster, Lele Ketang, Sanjieke and WhiteHat Jr. (acquise par BYJU's).

« Depuis que nous avons créé la société, nous avons vu la révolution numérique rapidement opérer dans les domaines de l'éducation et du développement de la main-d'œuvre », a déclaré Tory Patterson, directeur général d'Owl Ventures. « En raison du passage à l'enseignement et au travail à distance, le marché de l'éducation et de la formation, qui pèse plus de 6000 milliards de dollars, se trouve à un tournant décisif alors que bondit la pénétration numérique qui était déjà en progression dans le secteur ».

« Nous constatons que les sociétés de notre portefeuille basées aux États-Unis, en Chine, en Europe et en Inde sont des éléments essentiels à la formation continue », a déclaré Ian Chiu, directeur général à Owl Ventures. « Les demandes reçues, la croissance/l'engagement des utilisateurs et les pipelines de clients ont considérablement augmenté dans notre portefeuille, nos plateformes étant sollicitées dans le monde entier. »

Le succès de la stratégie d'investissement mondiale d'Owl Ventures a récemment été souligné par deux de ses sociétés de portefeuille en Inde lorsque BYJU's, la société privée de technologies de l'éducation la plus profitable au monde, a acquis la start-up WhiteHat Jr, alors âgée de 18 mois, pour 300 millions de dollars. Owl Ventures a été le seul fonds à investir dans ces deux sociétés.

« La croissance fulgurante de Whitehat Jr et de BYJU témoigne de la rapidité de la croissance et de la maturation du marché des technologies de l'éducation en Inde et à travers le monde », a déclaré Amit Patel, directeur général à Owl Ventures. « Nous cherchons à établir des partenariats avec des entrepreneurs visionnaires qui s'attaquent à de grands problèmes dans l'enseignement et la formation et nous les aidons à créer des sociétés de premier plan qui font bouger les lignes dans leur secteur. »

Owl Ventures est le principal investisseur dans la grande majorité de ses transactions et siège généralement au conseil d'administration de chacune de ses sociétés. Cette approche pratique aide les entreprises dans de nombreuses fonctions, notamment la distribution, les partenariats, les talents, la collecte de fonds et la mesure des résultats. La société a également contribué à créer une communauté solide au sein des sociétés de son portefeuille en organisant des sommets de PDG et des événements spécifiques au secteur afin de permettre à d'autres entrepreneurs des technologies de l'information de partager de bonnes pratiques, des idées et d'explorer les possibilités de partenariat. En tant que spécialiste du secteur de l'éducation, le fonds s'est associé à des fonds diversifiés de capital-risque et de capital-investissement afin d'accélérer la croissance des sociétés de son portefeuille.

Owl Ventures bénéficie du soutien des meilleurs commanditaires mondiaux, dont de prestigieux fonds de dotations universitaires, des fondations, des établissements d'enseignement stratégiques, des fonds souverains et des bureaux de gestion de patrimoine des États-Unis, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud.

« Notre base mondiale de commanditaires et notre réseau d'établissements et d'acteurs de premier plan dans le secteur de l'enseignement constituent un avantage concurrentiel majeur, car nous disposons dans le monde entier de partenaires précieux qui peuvent contribuer de manière unique à changer la trajectoire des sociétés de notre portefeuille », a déclaré Tom Costin, directeur général d'Owl Ventures.

À propos d'Owl Ventures

Owl Ventures est le plus grand fonds de capital-risque au monde spécialisé dans le marché des technologies de l'éducation avec plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Basée dans la Silicon Valley, la société investit dans les plus grandes entreprises mondiales du secteur des technologies de l'éducation en s'intéressant à tous les champs de l'enseignement, de la prématernelle à l'enseignement supérieur en passant par le futur du travail (mobilité de carrière/formation professionnelle). Owl Ventures possède une expertise approfondie dans le domaine et s'appuie sur un réseau mondial de commanditaires, d'investisseurs et de partenaires stratégiques pour aider les entreprises à évoluer et devenir des sociétés de premier plan qui font bouger les lignes dans leur secteur. Plus d'information sur www.OwlVC.com.

