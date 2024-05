Oxehealth obtient des autorisations réglementaires pour la surveillance du sommeil dans le domaine de la santé mentale

OXFORD, Angleterre, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Oxehealth, le leader mondial de la surveillance intelligente des patients dans le domaine de la santé mentale aiguë, a annoncé avoir reçu les autorisations de la FDA et de l'UE pour un nouveau logiciel de suivi du sommeil, élargissant ainsi la portée de sa plateforme de suivi sans contact des patients.

Oxehealth Granted Regulatory Clearances for Mental Health Sleep Monitoring

Cette technologie est le dernier dispositif médical révolutionnaire lancé par Oxehealth. Il évalue les habitudes de sommeil et d'éveil des patients avec un niveau de précision comparable à celui de la polysomnographie et fournit des résultats quotidiens automatisés que le personnel soignant peut utiliser pour soutenir la prise de décision clinique.

Compte tenu des liens avérés entre le sommeil et la santé mentale, les connaissances sur le sommeil devraient être un élément clé pour fournir les meilleurs soins et traitements. Mais jusqu'à présent, il a été difficile d'obtenir des données objectives et précises sur le sommeil dans le domaine de la santé mentale aiguë.

« Dans les établissements psychiatriques, il est peu pratique et dangereux d'attacher des équipements de polysomnographie standard sur les patients, a déclaré le Dr Michael Genovese. La nouvelle solution d'Oxehealth a un énorme potentiel. Les informations qu'elle fournit peuvent aider les équipes cliniques à adapter leurs plans de soins et contribuer au rétablissement. À terme, elle pourrait même permettre aux équipes cliniques d'affiner les prescriptions de médicaments et d'optimiser la durée du séjour. »

Todd Haedrich, directeur général d'Oxehealth, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre dernière percée mondiale. Nous recherchons désormais activement des prestataires de soins de santé mentale aigus tournés vers l'avenir et qui souhaitent tirer parti de la technologie pour faire progresser leurs capacités afin qu'ils rejoignent notre nouveau programme d'innovation. »

À propos d'Oxehealth

Oxehealth est le leader mondial du suivi intelligent des patients dans le domaine de la santé mentale aiguë. La société se consacre à aider le personnel médical à fournir des soins hospitaliers plus sûrs, de meilleure qualité et plus efficaces. Oxehealth est partenaire de la moitié des prestataires de soins de santé mentale du NHS England et se développe pour transformer les soins aux patients hospitalisés aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, consultez le site www.oxehealth.com .

À propos d'Oxevision

Oxevision est une plateforme de suivi sans contact des patients dans le domaine de la santé mentale aiguë. Elle est composée d'une caméra et d'une suite de modules logiciels comprenant des dispositifs médicaux homologués par la FDA et marqués CE pour le contrôle des signes vitaux et du sommeil. Oxevision améliore la capacité des équipes cliniques à observer les patients, à intervenir au besoin et à planifier efficacement les soins. Les fournisseurs qui mettent Oxevision à la disposition de leurs équipes sont reconnus pour fournir des soins plus sûrs, de meilleure qualité et plus efficaces. Pour en savoir plus, consultez le site www.oxehealth.com/oxevision .

Pour plus d'informations, consultez le site :

www.oxehealth.com

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Ben Walsh ; +44 (0)7554 018066 ; [email protected]

Pour les demandes des investisseurs, veuillez contacter :

Tom Hatfield ; [email protected]

Pour les demandes de renseignement sur les ventes, veuillez contacter :

Todd Haedrich ; [email protected]

Signalez votre intérêt :

Programme d'innovation