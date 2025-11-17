Ozelle lance une solution de nouvelle génération IA + morphologie sanguine complète au salon MEDICA 2025

Voir au-delà du sang. Un regard sur l'avenir.

DÜSSELDORF, Allemagne, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Au salon MEDICA 2025 (hall 1 | A23-H), Ozelle dévoile sa solution de nouvelle génération IA + morphologie hématologique complète, une innovation diagnostique tout en un qui combine tests hématologique, biochimique et immunoessai en une seule opération. Cette nouvelle solution illustre la vision d'Ozelle, qui consiste à rendre les diagnostics avancés plus rapides, plus intelligents et plus accessibles à tous les niveaux de soins.

Ozelle Launches Next-Generation AI + Complete Blood Morphology Solution at MEDICA 2025

Conçue pour répondre à la demande croissante de tests rapides et standardisés, la solution présente trois innovations majeures :

Test souple tout en un : Effectue plusieurs analyses en une seule fois, en associant la numération sanguine complète aux tests HbA1c, GLU/TG/TC/UA, TSH, FT3/FT4, CRP ou SAA, ou toute combinaison nécessaire pour répondre à divers besoins cliniques. Du typage des infections aux panels de marqueurs du diabète et de la fonction thyroïdienne, il permet des tests par paliers et des applications cliniques polyvalentes allant des soins ambulatoires aux environnements de tests sur le lieu d'intervention.

Effectue plusieurs analyses en une seule fois, en associant la numération sanguine complète aux tests HbA1c, GLU/TG/TC/UA, TSH, FT3/FT4, CRP ou SAA, ou toute combinaison nécessaire pour répondre à divers besoins cliniques. Du typage des infections aux panels de marqueurs du diabète et de la fonction thyroïdienne, il permet des tests par paliers et des applications cliniques polyvalentes allant des soins ambulatoires aux environnements de tests sur le lieu d'intervention. IA + morphologie sanguine complète pour un diagnostic plus intelligent : Le test détecte les cellules anormales avec une précision digne d'un laboratoire et fournit des informations diagnostiques intelligentes, le tout en 6 minutes.

Le test détecte les cellules anormales avec une précision digne d'un laboratoire et fournit des informations diagnostiques intelligentes, le tout en 6 minutes. Simple à utiliser, sans entretien : Flux de travail entièrement automatisé, en un seul clic, sur la base de kits de réactifs à usage unique. L'absence de prétraitement des échantillons et de stockage en chaîne du froid ainsi qu'une conception sans entretien garantissent fluidité de fonctionnement et fiabilité dans n'importe quel environnement clinique.

Au-delà du produit innovant, Ozelle continue de construire un écosystème de diagnostic intelligent où les données d'hématologie, de biochimie et d'immunologie convergent dans un cadre d'IA unifié pour transformer les flux de travail fragmentés en soins continus axés sur les données.

« Notre mission est de rendre la morphologie sanguine de haut niveau et les diagnostics intelligents accessibles à tous les laboratoires et à toutes les cliniques, tous les jours », a déclaré l'équipe de direction de la R & D chez Ozelle.

Cette conception de l'écosystème reflète l'engagement à long terme d'Ozelle : donner aux partenaires et aux professionnels de santé les moyens d'agir grâce à une intelligence connectée, où chaque test contribue à des améliorations, et pas seulement à des résultats.

Si vous prévoyez de vous rendre au salon MEDICA, Ozelle est un passage obligé. Au centre d'exposition de Düsseldorf, découvrez comment l'IA transforme les données brutes en informations cliniques exploitables pour créer un écosystème de diagnostic intelligent et connecté. Les distributeurs et les partenaires pourront y explorer de nouvelles possibilités de croissance et acquérir un avantage concurrentiel grâce aux solutions innovantes d'Ozelle.

Pour en savoir plus sur Ozelle

Site internet : www.ozellemed.com

Adresse électronique : [email protected]

