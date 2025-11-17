Ozelle stellt auf der MEDICA 2025 seine AI + Complete Blood Morphology-Lösung der nächsten Generation vor

Über das Blut hinaus schauen. Ein Blick in die Zukunft.

DÜSSELDORF, Deutschland, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der MEDICA 2025 (Halle 1 | A23-H) stellt Ozelle seine AI + Complete Blood Morphology (CBM)-Lösung der nächsten Generation vor, eine diagnostische All-in-One-Innovation, die Hämatologie, Biochemie und Immunoassay-Tests in einem einzigen Durchgang kombiniert. Die neue Lösung spiegelt die Vision von Ozelle wider, fortschrittliche Diagnostik schneller, intelligenter und auf allen Versorgungsebenen zugänglicher zu machen.

Ozelle Launches Next-Generation AI + Complete Blood Morphology Solution at MEDICA 2025

Die Lösung wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach schnellen und standardisierten Tests gerecht zu werden, und bietet drei wesentliche Neuerungen:

All-in-One, flexibles Testen: Führt mehrere Assays in einem Durchgang durch und kombiniert CBC mit HbA1c, GLU/TG/TC/UA, TSH, FT3/FT4, CRP oder SAA – jede Kombination kann je nach Bedarf zur Unterstützung vielfältiger klinischer Anforderungen zusammengestellt werden. Von Infektionstypisierung bis hin zu Diabetes- und Schilddrüsenfunktionsuntersuchungen unterstützt die Lösung mehrstufige Tests und vielseitige klinische Anwendungen, die von Ambulanzen bis hin zu POCT-Umgebungen reichen.

Führt mehrere Assays in einem Durchgang durch und kombiniert CBC mit HbA1c, GLU/TG/TC/UA, TSH, FT3/FT4, CRP oder SAA – jede Kombination kann je nach Bedarf zur Unterstützung vielfältiger klinischer Anforderungen zusammengestellt werden. Von Infektionstypisierung bis hin zu Diabetes- und Schilddrüsenfunktionsuntersuchungen unterstützt die Lösung mehrstufige Tests und vielseitige klinische Anwendungen, die von Ambulanzen bis hin zu POCT-Umgebungen reichen. AI + CBM, intelligentere Diagnosen: Unterstützt durch AI+CBM erkennt die Lösung anormale Zellen mit labortechnischer Präzision und liefert intelligente diagnostische Erkenntnisse – und das alles innerhalb von 6 Minuten.

Unterstützt durch AI+CBM erkennt die Lösung anormale Zellen mit labortechnischer Präzision und liefert intelligente diagnostische Erkenntnisse – und das alles innerhalb von 6 Minuten. Einfach zu bedienen, wartungsfrei: Ein vollständig automatisierter Arbeitsablauf mit Einmal-Reagenzienkits, der mit einem Klick durchgeführt werden kann. Keine Probenvorbehandlung, keine Kühlkettenlagerung und ein wartungsfreies Design gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und Zuverlässigkeit in jeder klinischen Umgebung.

Über die Produktinnovation hinaus baut Ozelle weiterhin ein intelligentes Diagnose-Ökosystem auf, in dem Daten aus den Bereichen Hämatologie, Biochemie und Immunologie unter einem einheitlichen KI-Framework zusammenlaufen – und so fragmentierte Arbeitsabläufe in eine kontinuierliche, datengesteuerte Versorgung verwandeln.

„Unsere Mission ist es, jedem Labor und jeder Klinik täglich Zugang zu morphologischer Expertise und intelligenter Diagnostik zu ermöglichen", erklärte das Führungsteam der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Ozelle.

Diese Ökosystemvision spiegelt das langfristige Engagement von Ozelle wider: Partner und medizinisches Fachpersonal durch vernetzte Intelligenz zu unterstützen – wobei jeder Test zu besseren Ergebnissen beiträgt, nicht nur zu Resultaten.

Wenn Sie Ihre MEDICA-Agenda planen, ist Ozelle ein Muss für Sie. Erleben Sie auf der Messe Düsseldorf, wie künstliche Intelligenz Rohdaten in umsetzbare klinische Erkenntnisse umwandelt und so ein intelligentes, vernetztes Diagnose-Ökosystem schafft. Vertriebshändler und Partner können mit den innovativen Lösungen von Ozelle neue Wachstumschancen entdecken und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, um Ihr Meeting zu sichern und die Lösung live zu erleben.

Informationen zu Ozelle

