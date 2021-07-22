OZY Media 宣佈將於 10 月 16 日至 17 日在 TikTok 舉辦 OZY Fest Miami

OZY Fest Miami：「A Fresh Path Forward」（新的前路）將融合音樂、思想、食物、文化偶像和大膽的思想家

音樂節過去的嘉賓包括總統拜登、H.E.R.、Mark Cuban、Common、Awkwafina、Malcolm Gladwell、Padma Lakshmi, Dr. Fauci 等

加州山景城2021年7月22日 /美通社/ -- OZY Media 今天宣佈，2020 年的 OZY Fest 因冠狀病毒疫情而推遲，但這個獨一無二的非凡娛樂、互動體驗和重要對話節慶活動將於 10 月 16 日至 17 日在佛羅里達州邁阿密回歸。OZY Fest Miami：「A Fresh Path Forward」（新的前路）將在 Maurice A. Ferré Park 舉行，並由冠名合作夥伴 TikTok 呈獻，而 TikTok 還將在其平台串流直播這兩天的精彩內容。該節慶活動將與主要贊助商 Chevrolet、Walmart、American Family Insurance、Famous Amos 等公司合作舉辦，並在 iHeart 上串流直播。

OZY Fest 將 OZY 的「全新 + 隨後」編輯使命分四個階段帶入生活，有 50 多名遊戲規則改變者和變革者走在他們的時代之前，值得您為大膽的變革和偉大的想法慶祝。該節慶活動曾在紐約市中央公園舉行，100,000 張門票皆全部售罄，嘉賓包括 John Legend、Trevor Noah、Issa Rae、Padma Lakshmi 和總統拜登；並因其融合無與倫比的思想領導力和娛樂性，被形容為「TED 偶遇科切拉」和「紐約的西南偏南」。

OZY Media 行政總裁兼聯合創始人 Carlos Watson 表示：「OZY Fest 一直是我們新聞業和 OZY 精神最激動人心的體現之一。此時在我的家鄉邁阿密舉辦這個節慶活動是一種個人和專業的興奮和榮譽。我真的期待將最有趣和最有遠見的思想家、實幹家、創作者和藝術家聚集在這個神奇的地方，度過一個有望激發、啟迪和點燃感官的週末。」

兩天的節慶活動將在中午 12 時至晚上 10 時（東部時間）現場直播，同時提供多個現場音樂和喜劇表演、思想領導力和辯論、美食示範和互動節目。將發售 VIP 門票，讓參與者獲得獨一無二的獨家體驗。

OZY 營運總監兼聯合創始人 Samir Rao 表示：「我們很高興 OZY Fest 再度回歸。待在家中一年後，我們可以感受到人已經準備好再次聚會和聚集在一起作重要的討論，以推動變革。」

TikTok 美國市場推廣主管 Cheryl Gresham 表示：「TikTok 是時尚達人、創新者、文化專家和創意探索者社群的家園。從娛樂到發人深省的對話和創意表達，OZY Fest 與我們作為一個平台慶祝和相信的東西完美契合。這種夥伴關係以一種非常有趣、令人興奮的方式將我們的社群聚集一起。」

除了在 OZY Fest Miami：「A Fresh Path Forward」（新的前路）上體驗活動外，Chevrolet、Walmart 和 Famous Amos 等品牌還透過參與圍繞「進展情況」的更廣泛對話來以更有意義的方式吸引觀眾，包括在節慶活動中引入現有的內容項目，就像 OZY 與 Chevrolet 的「Real Talk, Real Change」（真正的談話，真正的改變）系列。

OZY 將於 8 月宣佈最初的 OZY Fest 陣容，門票將於 8 月 2 日開始發售。如欲查看最新資訊，包括如何購買 VIP 通行證，請瀏覽 www.ozyfest.com。

關於 OZY

OZY 是一家下一代媒體和娛樂公司，旨在幫助求知慾強的人更廣泛、更大膽看待世界，向他們介紹「全新和隨後」，即打破常規、改變觀點和激發思想的故事。從 2013 年的數碼雜誌開始，OZY 已發展成為一家現代媒體公司，擁有屢獲殊榮的播客、100,000 名參與者的節慶活動和在領先的網絡，包括 A+E、HISTORY、Lifetime、Amazon、Hulu、OWN、PBS 和 BBC 播放其獲得艾美獎的電視連續劇。在記者兼電視主持人 Carlos Watson 和聯合創始人 Samir Rao 的帶領下，總部位於加州山景城的 OZY 得到 Emerson Collective、Marc Lasry 等矽谷領先投資者支援。詳情請瀏覽 OZY.com。在 Twitter 的 twitter.com/ozy、Facebook 的 facebook.com/ozy 和 Instagram 的 instagram.com/ozy 上關注 OZY。

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