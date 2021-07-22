OZY宣布10月16-17日举办节日活动

OZY Media今天宣布，在2020年节日活动因新冠疫情而推迟之后，由其主办的独特节日活动OZY Fest将于10月16日至17日在佛罗里达州迈阿密重新开启，期间将有非凡的娱乐活动、互动体验和重要对话。 Tweet this

“OZY Fest一直是我们新闻行业和OZY精神最令人兴奋的表现形式之一，”OZY Media首席执行官兼联合创始人Carlos Watson表示。“此时在我的家乡迈阿密举办这一节日活动对我个人和职业生涯都是一种欢乐和荣誉。我真诚期待着在这个神奇的地方将最有趣、最具前瞻性的思想家、演奏家、创作者和艺术家聚集在一起，营造一个有望激发热情、启发灵感和点燃感官的周末。”

节日活动将以现场方式举行，为期两天，在中午12:00至晚上10:00之间同时在多个舞台进行，包括现场音乐和喜剧表演、思想领导力和辩论、美食展和互动节目。可购买VIP门票以获得独一无二的尊享体验。

“我们非常高兴能再次带来OZY Fest，”OZY首席运营官和联合创始人Samir Rao表示。“在居家一年之后，我们可以感受到人们做了多大的准备再次重聚，一起进行推动变革的重要讨论。”

“TikTok是时尚引领者、创新者、文化大师和创意探索者的家园。”TikTok美国营销主管Cheryl Gresham表示。“从娱乐到发人深省的对话和创造性的表达，OZY Fest与我们这个平台所崇尚和信奉的东西完美契合。这项合作以一种非常有趣、令人兴奋的方式将我们的社区聚集在一起。”

除了在“OZY迈阿密节：‘新的前进之路’”上像以往那样引燃激情之外，雪佛兰、沃尔玛和Famous Amos等品牌也通过参加围绕“进步是什么样子”这一主题而展开的更广泛对话更有效地吸引观众，包括在节日活动上带来诸如OZY的“真正对话、真正变化”等现有内容项目。

OZY将于8月宣布OZY Fest的初步阵容，并将于8月2日开始售票。要查看最新信息，包括如何购买VIP通行证，请访问www.ozyfest.com。

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关于OZY

OZY是一家下一代媒体和娱乐公司，旨在通过介绍颠覆传统、改变视角和激发创意的“新的和下一个”叙事手法来帮助好奇的人们更广泛、更大胆地看世界。OZY创始于2013年，起初是作为一家数字杂志，现已发展成为一家现代媒体公司，拥有屡获殊荣的播客、10万人级别的节日活动和获得艾美奖的电视系列片，以及领先的网络，包括A+E、HISTORY、Lifetime、Amazon、Hulu、OWN、PBS和BBC。在记者兼电视主持人Carlos Watson和联合创始人Samir Rao的领导下，OZY的总部位于加利福尼亚州山景城，并得到了Emerson Collective、Marc Lasry等领先的硅谷投资者的支持。在OZY.com上了解更多信息。请在Twitter（twitter.com/ozy）、Facebook（facebook.com/ozy）和Instagram（instagram.com/ozy）上关注OZY。

联系方式：Jen McClellan，917-573-0989，[email protected]

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