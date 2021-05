P&G lança iLab 2021 em parceria com EDB de Singapura para fortalecer o ecossistema de inovação de Singapura

Realizado no i-Singapore Digital Omni-Channel Center (i-SiDOC) da P&G, a cerimônia de lançamento do iLab foi agraciada pelo convidado de honra, Sr. Heng Swee Keat, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de políticas econômicas e ministro das finanças, Singapura, juntamente com o Sr. Rafik Mansour, Chargé d'Affaires, a.i. (encarregado de negócios) da Embaixada dos EUA em Singapura, o Sr. Ted Tan, CEO adjunto da Enterprise Singapore e a Sra. Cindy Koh, vice-presidente executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura.

Como uma força para o bem e para o crescimento, a P&G está desenvolvendo seu compromisso de atender melhor seus consumidores, aproveitando a tecnologia para atender às demandas e expectativas em evolução dos consumidores. Ao interagir com start-ups que utilizam tecnologias prontas para o futuro, a P&G será capaz de interferir de forma construtiva na jornada do consumidor.

"No futuro pós-pandemia, a busca pela inovação é crucial para a recuperação e o avanço de nossa economia. Nossa visão para P&G na região da Ásia-Pacífico, África e do Oriente Médio é nos tornarmos a empresa do futuro e alavancar Singapura como o centro de inovação para a P&G e o nosso setor, liderando a transformação digital e impulsionando a inovação em todos os aspectos de nossos negócios", afirmou o Sr. Magesvaran Suranjan, presidente da Procter & Gamble (P&G) nas regiões da Ásia-Pacífico, África e do Oriente Médio.

Durante o iLab, as start-ups selecionadas idealizarão e farão um brainstorm com a P&G para ajudar a resolver desafios usando tecnologias como personalização da IA, games, comércio social e resiliência da cadeia de suprimentos. As start-ups selecionadas que apresentarem abordagens promissoras trabalharão posteriormente com a P&G para implementar pilotos nos mercados da P&G nas regiões da Ásia-Pacífico, África e do Oriente Médio.

O conceito do iLab tem como base a crença da P&G de que um ecossistema empreendedor dinâmico e sustentável é crucial para que as empresas atendam às necessidades em evolução dos clientes. Por meio do suporte do EDB, a P&G também orientará as start-ups e criará intercâmbios conjuntos por meio de iniciativas de networking.

"Estamos muito gratos por ter o apoio de parceiros com ideias semelhantes nesta empolgante jornada, particularmente as estreitas parcerias que mantemos com o EDB e o ESG. Na P&G, sempre nos esforçamos para liderar a mudança em todos os aspectos de nossas operações e para apoiar nossos parceiros, funcionários e outras partes interessadas", disse o Sr. Karthik Natarajan, vice-presidente sênior e CFO da Procter & Gamble (P&G) nas regiões da Ásia-Pacífico, África e do Oriente Médio.

O iLab se concentra em três diferentes correntes: futuro da publicidade, futuro do varejo e futuro da cadeia de suprimentos. Essas três áreas representam a evolução das necessidades do consumidor e do varejo, transformando os ecossistemas da mídia e mudanças revolucionárias na cadeia de suprimentos.

De um grupo inicial de 100 start-ups que foram avaliadas para resolver desafios de negócios reais definidos pela P&G, as 27 maiores start-ups foram classificadas para participar do evento virtual de três dias, de 4 a 6 de maio de 2021.

